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台股回溫強彈…電器電纜指數強勢 華新股價表現吸睛

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
示意圖。台股今（7）日走出跌深反彈行情，大盤價量齊揚，盤面上多族群齊漲。（聯合報系資料庫）
示意圖。台股今（7）日走出跌深反彈行情，大盤價量齊揚，盤面上多族群齊漲。（聯合報系資料庫）

台股今（7）日走出跌深反彈行情，大盤價量齊揚，盤面上多族群齊漲，其中，上市電器電纜指數強勢上漲近7%，指數最高來到近月高點94.27點，站穩在短期均線之上，並留上影線。

觀察電器電纜族群，其中華新（1605）在11點10分後出現大單敲進，推動股價最高來到近月高點40.4元，並且站上5日線、10日線與月線，日K拉處一根長紅棒，留上影線，盤中漲幅高達9%。

此外還有華榮（1608）表現亮眼，盤中股價最高也達近月高點14.7元，後續約在14.55元附近表現，盤中漲幅進7%；宏泰（1612）、合機（1618）、大亞（1609）則上漲3～5%，其中大亞盤中最高來到17.7元，距離收復近月高點17.95元僅一步之遙。

中電（1611）、華電（1603）、億泰（1616）等股則上漲1～2%；三洋電（1614）盤中最高來到36.1元，站穩在短期均線之上，KD指標有即將翻轉向上之勢，盤中漲幅近1%。

國票投顧表示，台股上周由中小型股率先出頭，本周可望延續熱度。建議投資人，鎖定技術面剛轉強的族群，並在帶量發動兩日之內切入。另外，本周關鍵有二，分別是美國期中選舉將於11月8日登場，其次是美國CPI指數將在11月10日公布，能否合於預期將決定本月美股風向，不過，有鑑於台股的月營收、第3季財報正陸續揭曉，有望吸引買盤回歸，投資人可關注財報績優股。

台股 財報

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