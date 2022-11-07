當沖客搶進？華新（1605）爆大量上漲逼近漲停

華新（1605）受惠於處分美國子公司一次性獲利的挹注，第3季及今年累計前3季獲利雙雙創下同期歷史新高，激勵今（7）日股價開高走高，一度衝達40.4元，逼近漲停40.5元，盤中漲幅逾9%。

華新第3季獲利大噴發，雖然本業獲利季減，但在出售美國子公司一次性獲利的挹注下，單季認列出售美國Borrego太陽能案場部門獲利63億元，讓第3季獲利大噴發，稅後純益94.58億元，年增109%，每股純益2.63元，較去年同期1.32元大幅成長，創同期新高。

華新累計今年前三季稅後純益187.48億元，年增87.5%，每股純益5.37元，同樣創同期歷史新高；展望未來，華新表示，預期第4季本業獲利，可回到第2季水準，明年起在資源事業擴大投資布局下，鎳生鐵及冰鎳產能可達6.75萬噸，加上併購義大利案也可挹注獲利，整體將有新動能挹注營運。

華新今日以37.45元開高，第3季獲利亮眼，吸引買盤搶進，推升股價一度衝達40.4元，盤中漲幅逾9%。