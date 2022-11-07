台股早盤漲逾百點 台積電開盤上揚8元
台股今（7）日開盤上漲82.64點，開盤指數13,109.35點，早盤漲逾百點一度來到13,157.04點；台積電（2330）開盤上漲8元，開盤價390元。
群益投顧說，大盤指數拉下影線重返3日線之上，收復月線與萬三大關，有利扭轉短多。美元指數大跌，外資賣壓相對趨緩，上周四美CPI公布前有利短多。操作以短多題材熱門標的為主，參考短期均線變化，順勢操作因應。
上周五(4日)美股四大指數收盤：道瓊指數上漲401.97點、漲幅1.26%，那斯達克指數上漲1.28%，標準500指數上漲1.36%，費半指數上漲4.6%。
富邦期貨表示， 美國公布最新非農雖高於預期但低於前值，加上其他數據亦顯示就業市場轉弱，加上美國審計官員提前完成中資公司的首輪現場審計工作，激勵美股四大指數翻紅，漲幅介於1.26%~4.60%。
三大法人上周五集中市場合計賣超78.3億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超87.9億元，投信買超2.9億元，自營商(自行買賣)賣超0.8億元，自營商(避險)買超7.4億元。
統一期貨說，外資周期貨淨多單期貨淨多單減少446口至5,588口，十大特定法人賣出427口。周選支撐與壓力區落在12,500至13,300點，P/C Ratio升至0.76，整體籌碼中性偏空看待。
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