經濟前景轉淡 歐股看法維持保守

根據Refinitiv資料，目前已有163家道瓊歐洲600企業公布第三季獲利，58.3%優於預期，有182家企業公布第三季營收，79.7%優於預期，下周將有64家企業公布財報。接受Refinitiv的分析師們預估第三季整體企業獲利成長30.5%，以公用事業股獲利成長202%最高，其次為能源、工業，預估獲利成長160.6%、43.5%，原物料、金融、房地產將分別負成長10%、8%、4.4%；預估第三季整體企業營收成長19.7%中，以能源、消費耐久財成長68.8%、24.3%領先，公用事業股將負成長37.8%。

富蘭克林證券投顧表示，歐洲央行(ECB)於10月再次升息3碼後，高盛預計12月、2023年1月均將升息2碼，並於2023年3月升息1碼，使終點利率達到2.75%，與此同時，儘管美國、挪威的天然氣供應正逐步補上俄羅斯停供天然氣的缺口，但天然氣供應疑慮仍將提高歐元區經濟放緩的擔憂，高盛預計3Q22、4Q22歐元區GDP將分別為+0.2%、-0.2%，並預計英國GDP將在3Q22陷入衰退且下修英國2023年GDP至-1%。

而在經濟放緩下，高盛將道瓊歐洲600指數未來3、6、12個月目標價下調至360、380、410點，英國股市未來3、6、12個月目標價則下調至6600、6800、7500點，不過，歐股在題材上仍有部分亮點，歐洲央行升息將有助改善銀行股財報表現，摩根士丹利便以評價低廉、獲利具彈性為由將歐洲銀行股的評等調升級至「增持」，此外，隨俄烏戰爭使歐洲各國擴大國防支出、歐盟的「RepowerEU」計畫上路，歐洲國防、綠能等具題材加持的類股可望受惠較多，另方面，弱勢歐元也有助提振海外營收較多的歐股企業，高盛(7/15)預估歐元每下跌10%，歐股企業獲利將提高2.5個百分點，故布局歐股時也可考慮以海外營收比重較高的目標。

另一個需關注的議題是歐洲央行(ECB)的縮表行動，歐洲央行總裁拉加德(Christine Lagarde)已在10月會議預告將在12月公布縮表計畫，高盛對歐洲央行的縮表行動提出了三種情境：(1)基本情境：2023年資產負債表將減少約2,500億歐元。(2)更謹慎：假設歐洲央行每月將縮表規模限制在150億歐元，預計每年將縮表1,700億歐元。(3)鷹派縮減：可透過主動縮表來實現，在此情境下每年將縮表4,500億歐元。而受縮表的影響，預計歐洲核心國家的10年公債殖利率可能會在基本情境中上升約6個基點，在謹慎情境下上升4-11個基點，在鷹派情境中大幅上升15-30個基點。