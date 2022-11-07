11/7【早晨財經速解讀】期中選舉打頭陣 美股反彈能持續?OTC領漲台股萬三能撐住?廣州封控動態清零方針不變 亞股賣壓再來?

美國股市上周五（4日）震盪走高，止住一連四個交易日的頹勢，費半漲勢更凌厲，大漲4.6％，也帶動台積電ADR大漲。中國大陸市場則將再度迎來動盪的一周。大陸衛生官員表示將堅持動態清零政策「不動搖」，打擊投資人對中國大陸正著手放鬆防疫限制的樂觀情緒。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

費半大漲 台積ADR勁揚

道瓊指數上周五收漲401點，標普500和那斯達克綜合指數各漲1.4%和1.3%。不過，一周下來，道瓊跌1.4%，終結四周連漲之勢，標普500跌3.3%，而那斯達克跌5.6%，則是1月來表現最糟糕的一周。

費城半導體指數上周五漲勢更為凌厲，在Microchip和Skyworks財報優於預期的激勵下，收盤勁揚4.6%。台積電ADR也大漲3.7%，較台北交易股票溢價5.3%。總結一周，費半跌1.5%，台積電ADR漲0.8%，扳回連三周頹勢。

上周五公布的非農數據顯示，美國10月失業率小幅升至3.7%，可見勞動市場終於出現鬆動，但數據也顯示平均時薪和新增就業仍高於預期，也說明勞動市場依然緊俏。

Fed多位官員呼應主席鮑爾談到未來可能減緩升息步調的說法，也都認為有必要持續升息更久、且可能高於9月開會所預測的4.6%之上。

不過，芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯接受路透訪問時表示，即使是一年以後的事，Fed還是可以思考停止升息之事。此話一出，美股午後轉為反彈。

聯邦資金利率期貨市場定價顯示，投資人認為12月將升息2碼，明年利率最終升到5.1%左右。美國10年期公債殖利率上周五升至4.157%。

美股本周將面臨兩件大事：一是周二的期中選舉，一是周四公布的10月消費者物價指數（CPI）。民調顯示共和黨領先，分析師認為可能形成兩黨分掌府院的的局面，但如果民主黨意外保住國會多數，可能引發財政擴大支出和通膨的顧慮。

中國大陸堅持動態清零 金融市場料將迎來更多動盪

離岸人民幣周一走貶，對中國大陸風險敏感的澳幣兌美元也重貶1%，美元相對走升。國家疾控局傳防司二級巡視員胡翔周六表示，「實踐證明，我們關於疫情防控策略和一系列戰略舉措是完全正確的」，澆熄市場以為大陸邁向重新開放的希望。

這是中國大陸政府官員的最新表態，表明政府將嚴格堅持依賴封控和大規模檢測來控制疫情。這種做法令經濟承壓，進而拖累了金融市場。

上周，從股市到原油等資產紛紛上漲，恒生中國企業指數創下2015年以來最大單周漲幅，布蘭特原油收在兩個月高點，鐵礦砂期貨大漲，離岸人民幣一度上漲逾1%。

美元上周五重貶 金價漲逾3%

國際金價上周五收盤大漲超過3%，白銀和銅、鋅等金屬也同步上揚，美國公布10月就業報告後，市場重新評估聯準會（Fed）的激進升息立場，引發美元重貶，進而提振黃金等商品的價格。

現貨金價4日收漲3.2%，報每英兩1,681.87美元，周線漲2.25%，是3月至今最大漲幅。紐約12月黃金期貨盤中一度上漲3.4%，隨後漲幅收斂至2.8%，收在每英兩1,676.60美元，而周線漲幅落在1.9%。

美元應聲走貶，美元指數周五收盤大跌1.8%至110.87，是2015年11月以來最大單日跌幅，提振了金價和其他大宗商品的行情。倫敦銅價收漲7.1%，創2009年元月來最大單日漲幅。白銀也漲逾7%。

日本攜美 強攻2奈米晶片

日經新聞報導，日本計劃編列3,500億日圓（23.8億美元）預算，與美國攜手打造晶片研究中心，共同研發下一代半導體。

據報導，這項支出將由日本今年度的第二輪補充預算案支應。該預算案將提撥逾1兆日圓（68億美元），用於強化對日本經濟與社會極為重要的半導體供應鏈和其他原料的供給。除了與美方的研發合作支出，當局還將投入4,500億日圓，吸引企業前往日本設立先進晶片生產中心，另外也準備支出3,700億日圓確保晶片製造的必備原物料供應無虞。

日本與美國的聯合研究中心預計今年底前完成，目標是在2020年代的後五年開始研發和建立量產2奈米晶片的能力。

盟友現疲態 美鼓勵烏國與俄談和

華盛頓郵報引述消息人士報導，美國拜登政府已私下鼓勵烏克蘭總統澤倫斯基釋出願意和俄國協商的訊號，改變先前要求俄國總統普亭下台才願意和談的強硬態度。

知情人士表示，美國官員的目標並非逼烏克蘭上談判桌，而是企圖確保其他國家繼續支持烏克蘭，這些國家的選民已開始擔憂戰爭可能還要打好幾年。

華郵指出，相關討論顯示拜登政府對烏克蘭立場的複雜。儘管美國曾宣稱將「不計時間長短」提供鉅額援助給烏克蘭，但同時希望打了八個月的戰爭能有解決方案。俄烏戰爭已重創全球經濟並引發核戰憂慮。

美國同意烏克蘭官員看法，認為普亭目前還無意認真協商，但美方認為澤倫斯基拒和普亭談判，已讓歐洲、非洲和拉丁美洲部分國家憂心。戰爭造成糧食與燃料價格大漲，對這些地方衝擊最嚴重。一名美國官員說：「我們的一些夥伴確實出現烏克蘭疲勞。」