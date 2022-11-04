力銘等四家上市公司 假證交所舉辦法人說明會下周登場

臺灣證券交易所秉持服務資本市場之精神，為協助投資人聚焦產業基本面，於11月7日續邀請財團法人資訊工業策進會產業情報研究所（MIC）鄭凱安博士以半導體產業趨勢與關鍵議題剖析為題進行專題演講，為提升上市公司財務業務資訊透明度，持續協助上市公司假證交所場地辦理法人說明會，於11月7日至11日計有四家上市公司參與，會中各與會公司將說明公司近期營運表現、產業脈動及未來發展計畫等，歡迎投資大眾踴躍參與，有關本活動之詳細資訊及最新訊息，請至「證交所官方網站>關於證交所>活動訊息」點選本活動頁面查詢。

法人說明會各場次舉辦時程及地點如下表，各與會公司基本介紹依序如下：

一、11月7日（周一）力銘（3593）：主要從事專業精密模具之設計開發製造，主要應用於車材、電子標籤、電子書、網通、液晶電視、戶外運動器材等精密塑殼產品。受中國疫情封城清零政策及俄烏戰爭影響，111年上半年合併營收為3.93億元，每股虧損0.82元。

二、11月9日（周三）達邁（3645）：為台灣創立最早且最具規模之專業聚醯亞胺 (Polyimide，簡稱PI)薄膜的製造商，產品具備高強度、高韌性、耐磨耗、耐高溫、防腐蝕等特殊性能，符合可攜式及穿戴式電子產品對材料輕、薄、短、小之設計要求，具競爭優勢的耐高溫絕緣材料，期待未來5G、軟性顯示器及電動車動力電池包覆、絕緣、及電路的應用面等領域成長帶來新商機。111年上半年度合併營收12.68億元，較去年同期成長7.07％，每股盈餘1.87元。

三、11月11日（周五）陞泰（8072）：以既有監控儲存、雲端運算等技術橫向多角化經營，安全監控產品增加AI功能應用在智慧城市、智慧環境安全等，此外，以自有加密演算法提高資料加密至軍規等級是目前發展重點，子公司群中另有半導體零組件代理業務，依著半導體市場需求穩健經營。111年上半年度合併營收6.51億元，較去年同期衰退4.5％，每股盈餘0.62元。

四、11月11日（周五）力山（1515）：為專業代工製造商，目前主要客戶為電動工具機及健身機等全球一線品牌，以機構、電機及電控為三大技術核心，擁有堅強的研發及製造團隊，與客戶一直保持穩固的策略夥伴關係。在全球通膨及俄烏戰爭等外在經濟環境的衝擊下，111年上半年度合併營收25.79億元，每股虧損0.77元。