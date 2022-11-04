航運股今噴漲 但台驊一公告洩天機 法人：這檔出場時機

台股今（4）日靠航運族群撐盤，在台驊投控董座顏益財登高一呼下，貨櫃、散裝族群領漲，族群漲幅超過2%，包括宣布庫藏股的台驊投控以及台船等皆噴漲停。

尤其台驊投控，3日董事會通過三件重要事項，首先確定2022年上半年盈餘分配案，每股分派現金股利5元；其次，宣布執行買回1萬張的庫藏股；其三、公告2022年前三季每股純益為17.15元，除了宣布上半年股利之外，直接實施庫藏股，捍衛股東權益。

顏益財說，台驊輕資產，受景氣波動程度較小，公司成立近40年來從未虧損，且自2009年掛牌以來截至2021年已配發的現金及股票股利超過33.74元，擁有穩定獲利及配息能力，具備低本益比、低股淨比、高殖利率優勢。

不過，台驊昨日董事會一併通過授權董事長在30億元的額度內處分航運股，法人指出，台驊手握長榮、陽明股票，其中超過2萬張，價值十幾億元，由於該持股包括多年前私募及後續加碼，因此持有成本極低，若處分可挹注不少獲利，但同時也代表台驊也認為股價差不多了所以才會通過授權案，後續走勢值得留意。