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大摩：對台積電重申「優於大盤」 可趁壞消息時買進

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台積電。 美聯社
台積電。 美聯社

摩根士丹利證券看台積電，重申「優於大盤」立場，目標價維持在720元。iPhone及超微砍訂單，可能會影響台積電的近期營收，但由於台積電股價已很有吸引力，因此，壞消息可能是投資人買進的訊號。

摩根士丹利證券發布報告指出，今年以來，台積電領先的5奈米需求一直保持韌性，因為主要客戶蘋果及超微的市占率都在擴大。不過，投資人仍然擔心總體經濟的風險，因為這可能會影響美國高階智慧手機消費及雲端資本支出削減。

媒體不時報導，蘋果削減台積電的部分5奈米及4奈米需求，最新一則報導為蘋果正削減台積電的 iPhone 14 處理器訂單。報告指出，大摩預期明年第1季的iPhone出貨不會有任何變化。

報告指出，大摩對於供應鏈的調查顯示，蘋果可能會對台積電的訂單削減1.5萬~2萬片晶圓（相當於約7~800萬A15 / A16處理器）。大摩認為，這更像是取消蘋果的緩衝訂單，而不是iPhone 14銷售惡化的跡象。至於超微，最近雲端資本支出放緩，已開始影響台積電，台積電也預估明年上半年資料中心對半導體的需求可能放緩。

由於蘋果及超微削減5奈米晶圓訂單，大摩預計台積電第4季營收將處於獲利指引的低端，明年第1季營收則比今年第4季下滑，幅度最多可能達10%。因此，大摩對於台積電今年的獲利預估沒有太大變更，對於台積電明年的每股稅後純益（EPS）預期則下調 5%，但對2024年的EPS獲利基本維持不變，因為仍長期看多。

台積電 iPhone 14 蘋果

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