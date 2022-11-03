台股下跌113.57點 三大法人賣超120.06億元

美國聯準會宣布升息3碼至3.75～4%，並提醒利率的最終水準可能比官員9月時預估的還高，引發美股在尾盤出現下殺，台股今（3）日也開低震盪，收在12,986.6點，下跌113.57點，成交量1,635.26億元；三大法人賣超120.06億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超126.27億元，投信買超21.09億元，自營商賣超（合計）14.87億元，其中自營商（自行買賣）買超0.22億元，自營商（避險）賣買超15.09億元。

今台積電（2330）收384元，跌幅2.78%，聯發科（2454）小漲0.17%至600元。PCB類股續強，嘉聯益（6153）、聯茂（6213）大漲8~9%，但ABF載板表現平平，欣興（3037）收平盤，南電（8046）、景碩（3189）小跌。緯穎（6669）、創意（3443）繼續上衝，分別漲幅超過5%、7%，短短幾天即收復先前大跌失土。光電類股表現亮眼，元太（8069）、揚明光（3504）上漲超過5%；元宇宙相關股漲勢發動，威盛（2388）漲停，宏達電（2498）漲幅逾4%，大盤收在12,986.6點，跌幅0.87%。