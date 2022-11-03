Fed鷹氣不減 台股承壓 櫃買強過大盤

美國聯準會（Fed）在四度升息3碼後，繼續保持鷹派論調，且終點利率高於市場預期，導致美股昨日重挫，台股今（3）日也開低走低，盤中下跌超過百點。

國票投顧表示，Fed釋出最終基準利率可能上調，造成美股收黑，預期短線台股將承壓，後續仍須留意政府政策方向，可能祭出其他空方管制，因此現階段不建議過度追空，操作上建議縮短操作周期，以買黑不買紅方式因應。

台積電（2330）今日盤中股價挫近10元，跌幅達2%；其他科技權值股表現則相對抗跌，聯發科（2454），力積電盤中持續在平盤線來回測試，鴻海（2317），聯電（2303）等股則小跌1%以內。

光電產業今日也相對抗震，盤中有天瀚（6225）上漲超過5%；晶睿（3454）動能延續，盤中上漲4%，此外還有揚明光（3504），晶彩科（3535），亞光（3019）等股，盤中漲幅落在1～4%。

而生技醫療族群也再度成為資金避風港，訊映（4155）盤中漲勢剽悍，漲幅達8%，還有泰福-KY（6541），北極星藥業-KY（6550），和康生（1783）等股，盤中皆在平盤之上表現。

另外，隨著資金用入中小型股避險，今日櫃買市場表現強過大盤，盤中在9點半左右率先翻紅，並由光電族群集中領漲。

櫃買光電族群中，勝品（6556）強勢攻上漲停板，股價來到半年來高點79.5元，距離歷史最高價79.9元僅一步之遙；元太（8069），中光電（5371），先進光（3362）等股則上漲1～3%。