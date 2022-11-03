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台股重挫失守萬三及月線 但全市場只有這檔跌停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股。聯合報系資料照
台股。聯合報系資料照

美股周三重挫，台股今（3）日失守萬三及月線，盤中一度下探至12,905.35點，但全市場中卻僅有一檔跌停，中鼎（9933）以44.8元開低後遭摜殺至跌停42.7元鎖死，跌停及市價排隊賣單超過4,700張。

中鼎第3季營收244.06億元，稅後純益3.46億元、年減28.9%，每股純益（EPS）0.44元，較去年0.64元減少；累計今年前三季稅後純益19.28億元，年增85%，每股純益2.49元，仍創近五年同期新高。

中鼎目前在建工程案量約3,000億元，今年新簽約額達432億元以上，在手工程涵蓋潔淨能源、美國、中國大陸、水資源投資、廢棄物處理、軌道運輸、高科技等七大領域，其中以高科技、煉油石化為為最大宗，分別占比44%、30%。

台股盤中重挫，但全市場卻只有1檔亮燈跌停，中鼎開低走低，重挫至跌停鎖死；有網友在PTT上發文表示，「全部只有他一家跌停 三大法人明明也買不少 有什麼利空消息嗎？ 還是因為我買了？」，貼文引來網友討論。

有網友回應說，「你賣了就會漲了」、「大戶好心讓你加碼」、「你被主力盯上了」，也有網友分析下跌的原因，「Q3EPS開超低+發債」、「這EPS跟屎一樣」、「EPS開這樣，跌停不是剛好而已」、「確實是發債跟Q3 EPS的關係」、「反映財報不佳」。

跌停 EPS

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