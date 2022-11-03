美再升息…台股祭出全面禁空令？ 金管會：不排除

美國聯準會暗示考慮暫停升息仍言之過早，美股重挫，台股今承壓，市場關注金管會是否可能祭出「全面禁空令」？金管會主委黃天牧今早表示，未來還有升息的可能，會保留這種可行性、不排除。

黃天牧今列席立院財委會，會前受訪表示，市場已預期升息對股市有影響，昨天美股也有反映，會觀察整個股市價、量表現，如果有需要會有進一步措施。

但接下來的穩股措施，例如「全面禁空令」可能較激進？黃天牧說，現階段最新是有條件式禁空令，會觀察整個股市發展情況，有必要會再有穩定股市措施，在推出任何措施都是一個權衡，任何措施都有得失，穩定股價後可能外資會認為市場有人為操作，導致交易量上會有影響，之間的權衡必須通盤考慮。

黃天牧說，升息的目的是針對美國通膨，目前看起來升息情況還沒有暫停的趨勢，市場也認為明年初是觀察點，這是一個過渡時期，股票投資基本上看基本面、看中長期，這是史上第一次這麼快速升息，對金融市場波動大，但市場終究會回歸基本面，升息趨勢在適當時間也會做調整，呼籲投資人要冷靜看待基本面，審慎選股、注意風險。

多名立委會中關注金管會是否再祭出「全面禁空令」？黃天牧說，下一步要看股市發展，以前用過全面禁空令，但沒有常常用，「未來還有升息的可能，會保留這種可行性、不排除。」