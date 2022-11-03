快訊

國1坍方塞爆上班族大遲到 勞部：雇主不得視曠職、不能扣全勤獎金

習近平緊追毛澤東？美國漢學家：毛聰明有魅力、習很脆弱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美再升息…台股祭出全面禁空令？ 金管會：不排除

聯合報／ 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會主委黃天牧今天赴立院財委會針對穩股措施進行專題報告，圖為本報資料照。記者杜建重／攝影
金管會主委黃天牧今天赴立院財委會針對穩股措施進行專題報告，圖為本報資料照。記者杜建重／攝影

美國聯準會暗示考慮暫停升息仍言之過早，美股重挫，台股今承壓，市場關注金管會是否可能祭出「全面禁空令」？金管會主委黃天牧今早表示，未來還有升息的可能，會保留這種可行性、不排除。

黃天牧今列席立院財委會，會前受訪表示，市場已預期升息對股市有影響，昨天美股也有反映，會觀察整個股市價、量表現，如果有需要會有進一步措施。

但接下來的穩股措施，例如「全面禁空令」可能較激進？黃天牧說，現階段最新是有條件式禁空令，會觀察整個股市發展情況，有必要會再有穩定股市措施，在推出任何措施都是一個權衡，任何措施都有得失，穩定股價後可能外資會認為市場有人為操作，導致交易量上會有影響，之間的權衡必須通盤考慮。

黃天牧說，升息的目的是針對美國通膨，目前看起來升息情況還沒有暫停的趨勢，市場也認為明年初是觀察點，這是一個過渡時期，股票投資基本上看基本面、看中長期，這是史上第一次這麼快速升息，對金融市場波動大，但市場終究會回歸基本面，升息趨勢在適當時間也會做調整，呼籲投資人要冷靜看待基本面，審慎選股、注意風險。

多名立委會中關注金管會是否再祭出「全面禁空令」？黃天牧說，下一步要看股市發展，以前用過全面禁空令，但沒有常常用，「未來還有升息的可能，會保留這種可行性、不排除。」

升息 黃天牧 美國聯準會

延伸閱讀

美國升息未止 金管會黃天牧：明年初是一個觀察點

影／何時祭全面禁空？黃天牧：觀察情勢綜合判斷

股市現何種訊號會採全面禁空？金管會黃天牧回應了

黃天牧：不保證壽險業最壞情況已過

相關新聞

美再升息…台股祭出全面禁空令？ 金管會：不排除

美國聯準會暗示考慮暫停升息仍言之過早，美股重挫，台股今承壓，市場關注金管會是否可能祭出「全面禁空令」？金管會主委黃天牧今...

Fed放鷹美股盡墨！台股早盤跌近200點 台積電開盤下挫10元

台股今(3)日開盤下跌114.62點，開盤指數12,985.55點，早盤一度跌近200點，來到12,905.35點；台積...

聯準會放鷹美股皆墨 法人：後續留意國際大事影響

美國聯邦準備理事會（Fed）4度決議升息3碼，主席鮑爾說現在談停止升息言之過早，美股聞訊倒地，法人認為，11月還有美國大...

【早晨財經速解讀】 道瓊下殺500點 費半重挫3% 市場需要來一場衰退？

美國聯準會（Fed）2日會議決定第四度升息3碼，聯邦基金利率達到3.75%-4%區間，符合預期，並計劃繼續升息，但暗示接下來有可能縮小升息幅度，美股一度翻紅；之後主席鮑爾又發表「鷹派」談話，美股再度由紅翻黑，道瓊指數收盤大跌500點。

兩大部會救市 穩住台股

財政部、金管會、央行三大部會今（3）日赴財委會報告政府穩定股市措施和效益，昨日出爐報告指出，財政部國安基金進場及金管會祭...

財金部會動起來 台股站回「萬三」

美聯準會最新利率決策公布前夕，投資人態度觀望，台股昨小漲六十二點，指數站回「萬三」、收一萬三一○○點。金管會昨天表示，十...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。