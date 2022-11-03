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Fed放鷹美股盡墨！台股早盤跌近200點 台積電開盤下挫10元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股3日開盤下跌114.62點，開盤指數12,985.55點。聯合報系資料照
台股3日開盤下跌114.62點，開盤指數12,985.55點。聯合報系資料照

台股今(3)日開盤下跌114.62點，開盤指數12,985.55點，早盤一度跌近200點，來到12,905.35點；台積電（2330）開盤下跌10元，開盤價385元。

群益投顧說，多空混沌，量縮相對正面，但格局偏弱,月線不易有效突破。對應美股的基期補漲與牽制風險拉高形成的多空拉扯，個別高基期族群、個股修正壓力大；強勢跌深反彈(題材)族群輪動快速。操作可留意非電時序題材、政策作多，電子跌深題材股，擇強守技術面操作。

周三(2日)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌505.44點、跌幅1.55%，那斯達克指數下跌3.36%，標準500指數下跌2.5%，費半指數下跌3.09%。

富邦期貨顧表示， 美股周三走勢峰迴路轉，最新聲明釋出後，股市和債市跳高，道瓊午盤漲逾300點，10 年期美債殖利率一度跌破4%，美元走跌。

不過，美國聯準會主席鮑爾在記者會透露偏鷹論調，表示雖然未來可能放緩緊縮步調，但不會太快停止升息，且終點利率將高於此前預估，道瓊應聲翻黑，終場收跌逾500點，標普大跌2.5%，創下自2021年1月以來，聯準會決策日的最差表現，美元轉漲至111.85，10年期美債殖利率回升至約4.105%。

三大法人周集中市場合計買超13億元：外資及陸資(不含外資自營商)賣超5.1億元，投信買超13.1億元，自營商(自行買賣)買超4億元，自營商(避險)買超1.1億元。

永豐期貨說，，三大法人淨空單減少1279口至-47口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加1,157口至7,334口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少4,867口至-401口。

美國聯準會 美股

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