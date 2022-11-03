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【早晨財經速解讀】 道瓊下殺500點 費半重挫3% 市場需要來一場衰退？

聯合新聞網／ 游庭皓的財經皓角
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供
財經作家游庭皓。圖／游庭皓提供

美國聯準會（Fed）2日會議決定第四度升息3碼，聯邦基金利率達到3.75%-4%區間，符合預期，並計劃繼續升息，但暗示接下來有可能縮小升息幅度，美股一度翻紅；之後主席鮑爾又發表「鷹派」談話，美股再度由紅翻黑，道瓊指數收盤大跌500點。

會後聲明中新增一段內容，有可能是在暗示接下來將會減緩升息速度。聲明中指出：「在決定未來提高（利率）目標區間的速度時，委員會將考慮貨幣政策的累積緊縮程度，貨幣政策影響經濟活動與通膨的時間滯後因素，以及經濟與金融動向」。

聲明中並指出，「委員會預料持續提高（利率）目標區間將屬適當，以符合貨幣政策有充分約束力，使通膨隨著時間回歸到2%的立場」。

鮑爾在記者會上表示，考慮暫停升息「非常不成熟」；他也似乎不大相信貨幣政策對經濟的影響有很長的時間滯後期。他強調，由於預期Fed升息，金融情勢趨於緊縮，對經濟的衝擊正加速中。他並表示，他在考慮經濟展望時抱持「中間」立場。

他並強調，如果Fed的確升息過高，Fed擁有充足的工具來刺激經濟。

聯準會先鴿後鷹，股市也隨之不斷「翻臉」，紐約三大指數終場全數收黑，道瓊跌505點或1.55%，標普500指數跌2.5%，那斯達克綜合指數更跌逾3%。費半指數也跌超過3%，台積電ADR收跌1.5%。美國10年期公債殖利率一度跌破4%，但之後又彈回4%以上。

另外從11月3日起，Fed將提高多項利率。第一，Fed支付準備金餘額的利率提高到3.9%。第二，操作隔夜附買回合約的最低利率提高到4%，總金額限制為每天5,000億美元，但操作上限可在主席監督下暫時提高。

第三，操作隔夜附賣回合約的最低利率提高到3.8%，總金額限制為每天1,600億美元，但操作上限可在主席監督下暫時提高。

第四，一級信貸利率（前身為重貼現率）提高0.75個百分點，達到4%。

縮表作業維持每月公債600億美元，房貸擔保證券350億美元；容許再投資金額稍稍偏離計劃金額。

游庭皓的《早晨財經速解讀》針對財經時事做最新解讀，周一至周五開盤前半小時(8時30分)準時直播，議題從總體經濟、產業動態到投資哲學，信息量飽滿，為你顛覆直覺，清理投資誤區，用更寬廣的角度帶你一窺投資的奧秘。

免責聲明：《游庭皓的財經皓角》頻道為學習型頻道，僅用於教育與娛樂目的，無任何證券之買賣建議。任何形式的投資皆涉及風險，投資者需進行自己的研究，持盈保泰。

https://youtu.be/scxmGdwTEiw

聯準會 貨幣政策 升息 美國 美股 通膨

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