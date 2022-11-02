台積電股價攻上400元需要什麼條件？法人這麼說

台股今（2）日收在13,100.17點，收復月線，台積電（2330）則收在395元，尚未站上月線，反彈表現相對落後大盤，到底什麼原因讓台積電遲遲無法衝上400元關卡？法人坦言，外資賣超持續，法人回補力道不強是重要的關鍵，不過，有法人認為，短線台積電隨時有衝破400元的機會，但也有法人坦言，難的是站上之後的壓力。

台積電今年以來股價持續下跌，從年初的688元下跌以來，一度下滑至370元，跌幅達46%，台股今日收復月線，但台積電卻未同步站上月線，從台積電股價反彈以來，衝400元關卡似乎總是缺臨門一腳，到底要在什麼條件下，台積電才能順利衝關？

證券分析師張陳浩表示，短線台積電衝破400元的機率高，主要觀察點有三個，第一是美國聯準會（Fed）的利率決策宣布，目前市場上預期應是升息3碼，但更重要的是會後的聲明及Fed主席鮑爾的發言，會不會出現「鷹中帶軟」的情況，也就是雖然升息3碼，但後續的升息可能偏「鴿」；第二是美國公債殖利率穩定，第三則是新台幣止貶。

張陳浩認為，由於美國國債出現流動性風險，期期美國將放緩升息力道，目前美股已反彈近2,000點，台股則仍陷在反覆打底中，不過，連兩個交易日開低走高，大盤算是穩住了，接下來就是等待補量上攻，預期先發動的將是OTC的中小型股，他強調，台股反彈時，搶反彈的標的首選「L」型底及「W」型底等具有築底型態的公司。

張陳浩提醒，台股站上月線之後，在月、季線間還有一段距離，且壓力也大，應逐步往上減碼；至於台積電，短線隨時有機會衝破400元，操作上，在400元以下逢低金字塔型往下買。

證券分析師黃漢成表示，由於外資及國內法人買盤還未回籠，加上之前的利空也還在消化中，及台積電法說會保守、下修資本支出等因素，都影響台積電的股價表現，主要關鍵仍在於外資的態度，要有連續性的買盤才能有效推升台積電股價，他坦言，台積電攻上400元不難，但是站上之後的壓力會較大，股價區間較小。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，在台股大盤量縮的情況下，權值股不易有表現，但今日中小型股也沒有出現明顯的買盤，短線來看，將呈現類股輪動，大盤反彈仍要等待量能增溫，目前市場靜待Fed的利率決策宣布，之後大盤可望有更明朗的走向。