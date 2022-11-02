出手救台股 金管會：三大「抑空方」措施已具成效

金管會主委黃天牧將在明（3）日赴財委會報告政府穩定股市措施和效益，根據報告顯示，金管會對穩定股市祭出三大抑制空方措施，包括調降盤中借券總量、拉高融券保證金成數、及有條件禁止平盤下放空，都已具成效。

一、調降盤中借券賣出總量，10月1日實施前，借券賣出占比為3.56%，實施後到10月31 日借券賣出占比下降到2.74%，借券賣出情形已有明顯降低。

二、提高最低融券保證金成數，10月1日實施前，整戶擔保維持率159.5%，實施後到10月31日整戶擔保維持率為162.99%，擔保維持率已見提升。

三、採行有條件平盤下禁空措施後，10月24日起一週台股雖有小幅震盪，但在大盤下跌之次一交易日，不得平盤下放空股票檔數，介於93檔到152檔股票，對抑制作空穩定股市具一定成效。

金管會表示，台股正面臨全球變局挑戰，受俄烏戰爭、能源與糧食短缺、通貨膨脹、主要國家加速升息、美元強勢、地緣政治、美中競爭態勢及極端氣候等因素影響，全球經濟成長趨緩，且政經情勢不確定性升高，致國際主要證券市場波動明顯，我國股市也面臨挑戰。

據金管會到11月1日止統計，台股今年跌幅28.44%，相較港股跌幅33.95%、美國那斯達克跌幅29.77%、深圳跌幅27.75%、韓國跌幅21.58%、上海跌幅18.42%、日本跌幅 3.86%，台股表現仍介於國際主要股市之間。

同期間台股集中市場日均成交量2,479 億元，較去年同期跌幅39%。

金管會強調，台股到9月底本益比約9.74 倍，現金殖利率達5.13%(加計股票股利為 5.34%)，另國內上市櫃公司到9月底，累計營收約 31.49 兆元，較去年同期增加9.89%，顯示國內上市櫃公司仍具有高度韌性。

金管會表示，台股長期仍將回歸基本面，金管會原則上尊重證券市場的運作機制，並以發展經濟及維護投資人權益為目標。

後續將密切關注國內外金融情勢變化及證券交易市場動向，持續觀察現行已採措施之執行情形，並適時審慎評估及採行相關措施，以保障投資人權益及維護整體市場正常運作。