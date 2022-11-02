楊金龍信心喊話：與2019年底比較台股漲7.9% 表現優於多數國家

中央銀行總裁楊金龍表示，今年多數國家股市下跌，截至10月底，美國那斯達克及費半股價指數分別下跌29.8%及39.6%；由於台灣上市電子及半導體類股分別占台股權重高達57%及33%，台股亦跟跌28.9%；不過，若與2019年底比較，美國那斯達克及費半指數上漲22.5%及28.9%，台股亦漲7.9%，表現優於多數國家股市。

楊金龍將於明（3）日赴立法院財委會進行「因應國際情勢影響，政府穩定股市政策措施與效益」專題報告，在提前出爐的書面資料中，楊金龍表示，今年以來美國Fed加速升息，加上投資人擔憂全球經濟前景，全球股市大幅修正。

楊金龍指出，今年以來美股受三因素影響，致股價評價面臨修正。

1.無風險利率上揚：美國Fed因國內通膨嚴峻而加速緊縮貨幣政策，致短期國庫券等無風險利率上揚，並帶動美國公債殖利率快速攀升。美國2年期公債殖利率由上(2021)年底之0.73%上揚至2022年10月底之4.48%；同期間，美國10年期公債殖利率由1.51%上揚至4.05%。

2.預期未來股利下滑：市場擔憂經濟動能趨緩下調企業獲利展望，預期未來股利下滑。

3.風險溢酬上升：股票風險溢酬反映投資人承擔不確定性所要求之額外報酬，經濟前景之不確定性升高，股票風險溢酬上升。台股與美股連動高，加以外資持股帳面利益高,近期台股亦面臨修正。

楊金龍說，2020年3月，美國實施貨幣寬鬆政策，美國公債殖利率下跌，美元對其他國家貨幣貶值，資金流向新興市場，各國為因應疫情多採行高度擴張性財政政策，有利風險性資產價格上揚。今年以來，Fed加速緊縮貨幣政策，致美元走強，風險性資產價格大幅下跌。

今年以來，美國為因應國內高通膨加速緊縮貨幣政策，導致美國公債殖利率急遽上揚及美元走強，資金自新興市場撤出，國際金融體系亦出現去槓桿化，風險性資產價格大幅下跌。

楊金龍表示，本波美元走升主要反映下列因素：(1)美國經濟表現具有顯著的韌性；(2)為因應嚴峻通膨，與其他主要央行相比，Fed升息速度較快且幅度較大；(3)能源危機，讓目前身為能源出口國的美國受惠；(4)美元具有資金安全避風港之特性。