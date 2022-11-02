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台股持續量縮 資金青睞中小型股 櫃買航運強勢

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股今日跌深反彈動能延續，加權指數開低走高，不過大盤成交量能仍然縮減。報系資料照片
台股今日跌深反彈動能延續，加權指數開低走高，不過大盤成交量能仍然縮減。報系資料照片

台股今（2）日跌深反彈動能延續，加權指數開低走高，不過大盤成交量能仍然縮減，法人表示，市場資金仍然觀望美國聯準會（Fed）的最新升息決策，資金流向中小型股，建議投資人，持續留意今晚美股表現與Fed利率消息，若本次仍然升息3碼則符合市場預期，股市受影響較小。

倫元投顧表示，從台股結構來看，電子資金比重來到七成附近，是市場派歸隊的現象，尤其是第3季財報亮麗的個股有了追價買氣，而財報不佳者如面板、PA、記憶體等，在經過短線修正後也未再進一步下跌，由此可知，台股的空方賣壓逐漸被消化了。

群益投顧建議，新台幣目前尚未探低，多頭抵抗力漸強，惟量能偏低考驗反彈續航力。投資人可以小部位資金參與進行搶短，依短期均線變化，技術面操作因應。

台積電（2330）今日開盤走低，盤中在10點左右翻紅，並持續在平盤391.5元附近來回表現。力積電與台達電（2308）今日表現相對強勢，盤中分別上漲2%與3%，台達電盤中股價最高來到271元，站穩在短期均線之上。

光電族群的晶睿（3454）續旺，今日再度攻上漲停板，股價創下新高來到161.5元，日K線拉出一根長紅棒並留下影線；揚明光（3504）則以6%漲幅緊追在後，此外還有明基材（8215），友達（2409），群創（3481）等股，盤中漲幅落在1～3%。

櫃買市場則有航運族群強勢表態，由捷迅（2643）盤中上漲近7%居冠，股價最高來到近三個月高點74.7元，距離半年高點77.8元僅一步之遙；其次為台聯櫃（5601），盤中上漲3%，而中菲行（5609），陸海（5603），正德（2641）則上漲2%。

台達電 台股

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