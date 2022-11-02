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無懼外資大砍目標價逾3成 晶碩股價飆高重返300元關卡

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
晶碩光學示意圖。報系資料照
晶碩光學示意圖。報系資料照

晶碩（6491）日前公告第3季獲利創下歷史新高，前三季每股純益已逼近去年全年表現，不過，美系外資發布最新報告指出，考量中國大陸不確定的消費趨勢，將拖累晶碩成長動能，加上因日圓貶值，晶碩給予客戶折扣，因此將晶碩的目標價由495元調降到310元，降幅達37%。評等則維持中立。另有亞系外資維持買進評等，不過將目標價由555元調降到420元。

晶碩今日股價無懼外資目標價調降，股價逆勢飆高，盤中一路震盪走堅，來到302元，收復300元大關，且漲幅逾7%，出現觸底反彈跡象。

該美系外資表示，鑑於中國雙11銷售前景不明朗，這可能會為晶碩11月、12月的銷售帶來壓力，估今年晶碩第4季營收將與第3季持平，另外，日圓疲軟將影響其毛利率表現。此外，由於中國大陸需求的不確定性揮之不去，估晶碩明年營收成長幅度落在12-13%，低於公司預期。

該美系外資表示，儘管晶碩在日本客戶的帶動下，第3季營收、獲利創歷史新高，但毛利率未能達到市場預估的標準，主要原因是產品組合轉移和價格折扣給日本客戶。

該美系外資將晶碩2022-2024年期間的營收預測下調3-7%，並將其2023年每股收益預期下調7%、2024年下調5%，主要反映前景黯淡與利潤率假設，並預期2023-2024年其盈利複合年增長率僅為12%。並指出，雖然來自中國的不確定性等負面因素在很大程度上已被計入，但近期股價催化劑有限。

亞系外資認為，晶碩第3季每股純益表現優於預期，中國雙11的銷售是關鍵的搖擺因素，不過，由於宏觀經濟放緩和中國大陸營收前景保守，因而重申買進評等，但調降晶碩目標價至420元。

晶碩

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