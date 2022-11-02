臺灣指數公司官網增加指數重要訊息 即時揭露資訊

11月ETF密集除息潮來了，各投信將陸續公告配息金額，其中，國泰及永豐投信已率先於1日公告第一階段每受益權單位擬配發股息金額；受益人達73.4萬高人氣的國泰永續高股息（00878）擬配0.28元，以今日收盤價換算單季殖利率為1.7%，年化殖利率上看7%；永豐智能車供應鏈擬配0.543元，殖利率為4.9%。

2022-11-02 07:52