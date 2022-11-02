聽新聞
test
0:00 / 0:00
臺灣指數公司官網增加指數重要訊息 即時揭露資訊
臺灣指數公司表示，鑒於各界對於台股指數資訊內容關注度提升，為更充分及即時地揭露相關資訊，即日起，重要的指數編製相關資訊將於官網首頁重要公告及指數重要訊息等專區公布；同時如涉及外國指數編製機構的資訊，亦將提供原文網頁連結及中譯摘要，以利投資人與各界瀏覽及參考。
近期指數重要訊息刊登富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數市場諮詢結果及修改編製規則的中譯摘要與原文連結。詳細內容： https://www.taiwanindex.com.tw/
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言