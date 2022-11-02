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臺灣指數公司官網增加指數重要訊息 即時揭露資訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣指數公司表示，鑒於各界對於台股指數資訊內容關注度提升，為更充分及即時地揭露相關資訊，即日起，重要的指數編製相關資訊將於官網首頁重要公告及指數重要訊息等專區公布；同時如涉及外國指數編製機構的資訊，亦將提供原文網頁連結及中譯摘要，以利投資人與各界瀏覽及參考。

近期指數重要訊息刊登富時臺灣證券交易所臺灣高股息指數市場諮詢結果及修改編製規則的中譯摘要與原文連結。詳細內容： https://www.taiwanindex.com.tw/

高股息 台股指數

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