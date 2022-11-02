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富邦期貨：台股面臨月線壓力

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析。圖/富邦期貨提供
散戶小台籌碼分析。圖/富邦期貨提供

Fed 公布利率前夕，市場觀望央行是否在未來有放緩升息步調的可能，但美國勞工部周二發布 JOLTS 報告顯示，9 月職位空缺數意外增加 43.7萬個至 1,070萬個，高於市場預期，顯示招聘未見鬆懈的跡象，可能使薪資進一步成長，並迫使聯準會繼續維持激進的升息舉措以使就業市場降溫，在利率可能會在更長時間內保持高位下，美債殖利率上揚，美股三大指數由紅翻黑，道瓊終場下跌79.75點。

FedWatch數據顯示，市場普遍預期聯準會本周將升息3碼，並可能自12月開始逐步減幅，但從經濟數據看，儘管美國經濟已經減速，但職位空缺數據和非農就業人數增長，仍暗示還未到Fed可以宣布鬆開升息油門的地步，如果通膨降速緩慢，那麼利率就可能需要在更長的時間內保持較高水平，加上台股量能萎縮，追價買盤乏力，技術面也顯示台股面臨月線壓力，投資人操作仍宜適時以期貨、選擇權避險。（富邦期貨/提供）

升息 美國經濟 Fed

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