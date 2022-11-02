友達（2409）、群創（3481）第四季也會虧損？分析師： 股價要強勢得看「它」

面板雙虎第3季財報出爐，友達（2409）單季虧損104.3億元，群創（3481）虧損則高達127.46億元，都創下近10年來的新低，換算兩公司第3季平均每天虧損2.5億元。

浦惠證券投顧資深分析師王倚隆（老王）於YouTube頻道《老王愛說笑》影音中表示，他認為第四季還是會持續虧損，而近期的股價上漲，只是跌深的反彈，長期關鍵還是要看產業的趨勢有沒有扭轉，而股價要能強勢的關鍵需要的是成交量，也就是外資有沒有回來買超。

產業趨勢

友達（2409）公布第三季財報繼續虧損。

面板雙虎（友達、群創）並不會因為電視面板報價的反彈，而改變虧損的情況，在今年第三季甚至第四季都還是會持續虧損，也就是全年還是由去年「盈轉虧」的情況。

因為面板的產業供需，還沒有回到往上的循環，目前都還是往下，只是電視面板因為跌到所謂的現金成本價，但因為還是有需求，不得不做的情況下，價格自然沒辦法再往下砍，價格跌深後自然出現所謂的反彈。

整體的產業就目前也只有看到電視面板反彈，其他像是監視器面板、IT的面板、中小尺寸的面板，還是處在走跌的情況，即便跌幅至10月底都有收斂，但還是沒有轉成開始上漲的趨勢。

所以評估整體環境對於面板雙虎來看，今年的獲利應該還是會處在虧損的情形。

群創（3481）

大盤近期都是量縮的反彈，投資人要找強勢股，「成交量」就非常重要；如果在量縮的過程中，它還逆勢滾量上攻，那就會是非常強勢的股票。

看到群創的線圖，9月至10月成交量一路往上，股價也跟著一路往上；成交量開始往下萎縮時，股價也變相對弱勢。

當報紙出現很多電視面板報價止跌、開始上漲的利多消息，但其實看到報紙的利多消息就不要再追了，因為往往這時候跳下去追，都是最高點。

面板雙虎就是跟外資高度連動，會造成這樣短線利多出盡的情況，其實就是外資造成的。

若是短期操作一檔股票，就是要看五日均線，上圖就是跌破了短期均線，就接著股價出現回檔。

而長期就看月均線跟季均線，年底能否反應節目和電視面板報價止跌，讓反彈能夠持續？關鍵就在月均線和季均線能不能跌破，守得住才有機會股價再慢慢往上走，甚至挑戰前一次高點，但重點是外資要願意回來買。

友達（2409）

友達也是，外資多數時間站在買超的情況下，友達股價就非常強勢，外資開始轉賣之後，友達就開始出現回檔。

但近期的股價為何又稍微止跌了？從技術面看已經到了月季均線（長線支撐），且外資又回來買超，未來股價能不能守穩甚至向上，關鍵還是看外資。

上圖成交量萎縮走跌下，友達的股價也是相對弱勢；下方走跌有一根買超則是有意義的，就是當時股價跌至季均線的位置，所出現的爆量，同樣也是波段最大量，低點也在月季均線附近，若是未來月季均線和大量低點都被跌破了，那對面板雙虎基本上就不能持有樂觀期待了。

整個面板的產業趨勢還沒有扭轉，報價跟股價都是短線的跌深反彈而已，如果整個產業的趨勢還是往下，反彈上來的股價終究有一天還是會再次轉弱，跟基本面做迎合。

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