11/2【早晨財經速解讀】00878Q4配息0.28元 抗跌跑贏大盤?台10月PMI45.4 持續緊縮 Fed升息在即 職位空缺好轉通膨難降?

11月ETF密集除息潮來了，各投信將陸續公告配息金額，其中，國泰及永豐投信已率先於1日公告第一階段每受益權單位擬配發股息金額；受益人達73.4萬高人氣的國泰永續高股息（00878）擬配0.28元，以今日收盤價換算單季殖利率為1.7%，年化殖利率上看7%；永豐智能車供應鏈擬配0.543元，殖利率為4.9%。

國泰永續高股息1日領先大盤站回月線，今年來股價跌幅為17.6%，同期間大盤下跌28.4%，表現明顯來的抗跌；預計將於11月16日進行除息，本次預計配出0.28元，金額與上一季持平，今年來每季已配發金額分別為0.3元、0.32元、0.28元，合計全年將會配出1.18元，高於去年全年的0.98元。

永豐智能車供應鏈自2021年12月6日成立，採年配制，本次為ETF上市以來首次配息，首階段規劃擬配0.543元，殖利率為4.9%。

國泰永續高股息及永豐智能車供應鏈兩檔ETF將在11月11日公告實際配發金額，11月16日進行除息。想要領到股息的投資人，最後買進日期為11月15日，12月19日領到配息。

另外，富邦台50、富邦特選高股息30等人氣ETF也將於11月除息，值得投資人留意。

法人提醒，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇高股息ETF時，要留意配息率是否與追蹤指數的殖利率差異太大，代表超配資本利得，可能使長期績效落後追蹤指數。也要注意ETF公布高配息率後，市場大幅搶進可能使得在外流通受益權單位數大幅增加，造成股息稀釋或大幅溢價。

中經院昨（1）日發布10月台灣製造業採購經理人指數（PMI），經季節調整微幅回升0.5至45.4，連續四個月緊縮。不過，製造業已連續六個月回報未來展望緊縮，指數下跌3.5至24.8，為創編以來最快緊縮速度。

中經院院長張傳章表示，電訪廠商結果感受到「旺季不旺」，還有中共二十大後持續清零且未明確提出財經政策，電子上游、鋼鐵、塑化業者，持續由供給面調節存貨，裁減資本支出，導致原物料價格跌幅趨穩跟回升；不過，終端需求還是沒有好轉，使得中下游業者承受資金斷鏈、成本攀升的壓力，部分電子、工具機產業，開始進行無薪假，對未來看法相對不是那麼樂觀。

中經院副院長王健全則拋出 「台版晶片法案」的想法，建議政府可以此思考，挺台灣半導體產業。

張傳章指出，10月PMI微幅回升，主因是領先反應景氣動態的新增訂單指數已連續七個月緊縮，惟緊縮速度趨緩，指數回升5.1至42.8。

面對今年第4季和明年上半年景氣，張傳章提醒，全球整個終端需求都往下，台灣一定要小心因應，尤其近來各科技大廠陸續下修明年的資本支出，確實會對明年的經濟成長動能產生疑慮。

https://youtu.be/scxmGdwTEiw