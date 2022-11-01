台股收復萬三大關 留意美國期中選舉影響

有聯準會傳聲筒之稱的記者透露，聯準會可能將終端利率提高，導致美債殖利率與美元攀升，科技類股領軍下跌，但近期美股反彈過程中，亞股表現相對落後，因此美股漲多後拉回，並未帶給亞股極大壓力，今（1）日台股小幅開低後也震盪翻紅，但目前多空不明導致量能持續縮減，終場加權指數上漲87點，收在13,037點。

國泰證期顧問處經理蔡明翰表示，大陸國家統計局公布，在疫情升溫、供需兩弱情況下，10月製造業採購經理人指數（PMI）較9月下降0.9至49.2，遜於市場預期，且再度跌到收縮區間。標普全球臺灣製造業10月PMI經季節調整後，由上月的42.2跌至第4季開季的41.5，反映景氣持續五個月下跌，並創2009年1月以來最低，顯示總體概況急速轉弱，由於本土及外銷需求同時走疲，新增訂單與生產出現銳減，兩者的緊縮速度都較上月加快。

顯示在通膨高漲之下，全球經濟陸續出現放緩跡象，但市場已有經濟衰退的預期，股市也已領先下跌反映，因此兩岸PMI轉弱，雖會壓抑股市表現，但仍不會導致股市恐慌重挫。

聯準會將召開11月聯邦公開市場委員會（FOMC）會議，市場預期將升息3碼，但外資預期，聯準會激進升息的步伐可能在12月放緩，主要因3個月和10年期美債殖利率倒掛皆顯示，聯準會遲早會轉趨鴿派，但利率會議前夕，全球糧食危機再度惡化，俄羅斯聲稱其克里米亞艦隊遭受的無人機襲擊後，終止參與聯合國促成的黑海穀物出口協議，小麥價格飆升，顯示通膨壓力仍無法消散，加上11月8日美國期中選舉即將來臨，選舉結果有可能左右目前極鷹派的聯準會在未來的升息方向。

尤其目前共和黨占有優勢，假如拜登和民主黨失去了國會控制權後，要提振經濟，基本只有聯準會1張牌，因此政策恐出現較大變化，短期在不確定性高掛之下，指數恐延續震盪整理格局，因此操作上仍建議分批布局。