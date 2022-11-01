伺服器需求相對穩健 法人將七檔供應鏈列投資首選

微軟、亞馬遜等美國大型雲端服務業者（CSP），最新揭露本季、明年資本支出計畫成長力道優於預期，強調將持續投資伺服器等基礎設施，投顧法人看好相關供應鏈營運表現，將緯穎（6669）、嘉澤（3533）等七檔列為投資首選。

美國前四大CSP業者日前法說中，同步釋出資本支出成長，並將持續擴建雲端伺服器設施等利多訊息，其中，微軟第4季資本支出將根據擴建時程而呈現季增，市場預估谷歌本季資本支出年增雙位數，2023年將成長約4%。

亞馬遜今年資本支出雖然持平，但基礎設施投資金額將年增100億美元，以支持AWS業務快速成長，並持續擴充以滿足客戶需求；臉書母公司Meta今年資本支出年增近七成至320至330億美元，展望明年將續增達340至390億美元，優於預期。

投顧法人指出，市場將美國四大CSP業者明年資本支出成長幅度，由原先3%上修至5%，雖然相較2022年全年成長19%，以及累計前三季成長23%增速下滑，但優於悲觀預期的資本支出展望，將增加供應鏈對於伺服器需求信心。

此外，目前四大CSP業者全球資料中心分布比重分別為美洲38%、歐洲26%、亞太27%、大洋洲與其他9%，未來將持續擴大亞太地區資料中心，法人評估，多數伺服器供應鏈為台廠，預期CSP業者需求升溫將為供應鏈增添未來幾年營收動能。

法人認為，景氣逆風使CSP業者營運與其客戶IT支出步伐疑慮增加，所幸業者仍將資料中心與伺服器擴張視為首要任務，以優化營運效率並把握商機，維持2022至2023年伺服器需求年增6%、2%預估，同時估計近日美國商務部禁止軍用/高效能運算伺服器出口對伺服器需求影響有限。

鑒於2023年伺服器供應鏈需求將較其他電子裝置穩健，投顧法人相對看好純CSP伺服器供應商，以及產品內容價值提升業者，首選緯穎、廣達（2382）、嘉澤、健策（3653）、金像電（2368）、雙鴻（3324）、奇鋐（3017）等七檔個股。