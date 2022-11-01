快訊

大陸2專家直奔探團團 1專家曾在「圓仔」生產時來過

聽新聞
test
0:00 / 0:00

伺服器需求相對穩健 法人將七檔供應鏈列投資首選

經濟日報／ 記者盧宏奇／即時報導
鑒於2023年伺服器供應鏈需求將較其他電子裝置穩健，投顧法人相對看好純CSP伺服器供應商，以及產品內容價值提升業者。（本報系資料庫）
鑒於2023年伺服器供應鏈需求將較其他電子裝置穩健，投顧法人相對看好純CSP伺服器供應商，以及產品內容價值提升業者。（本報系資料庫）

微軟、亞馬遜等美國大型雲端服務業者（CSP），最新揭露本季、明年資本支出計畫成長力道優於預期，強調將持續投資伺服器等基礎設施，投顧法人看好相關供應鏈營運表現，將緯穎（6669）、嘉澤（3533）等七檔列為投資首選。

美國前四大CSP業者日前法說中，同步釋出資本支出成長，並將持續擴建雲端伺服器設施等利多訊息，其中，微軟第4季資本支出將根據擴建時程而呈現季增，市場預估谷歌本季資本支出年增雙位數，2023年將成長約4%。

亞馬遜今年資本支出雖然持平，但基礎設施投資金額將年增100億美元，以支持AWS業務快速成長，並持續擴充以滿足客戶需求；臉書母公司Meta今年資本支出年增近七成至320至330億美元，展望明年將續增達340至390億美元，優於預期。

投顧法人指出，市場將美國四大CSP業者明年資本支出成長幅度，由原先3%上修至5%，雖然相較2022年全年成長19%，以及累計前三季成長23%增速下滑，但優於悲觀預期的資本支出展望，將增加供應鏈對於伺服器需求信心。

此外，目前四大CSP業者全球資料中心分布比重分別為美洲38%、歐洲26%、亞太27%、大洋洲與其他9%，未來將持續擴大亞太地區資料中心，法人評估，多數伺服器供應鏈為台廠，預期CSP業者需求升溫將為供應鏈增添未來幾年營收動能。

法人認為，景氣逆風使CSP業者營運與其客戶IT支出步伐疑慮增加，所幸業者仍將資料中心與伺服器擴張視為首要任務，以優化營運效率並把握商機，維持2022至2023年伺服器需求年增6%、2%預估，同時估計近日美國商務部禁止軍用/高效能運算伺服器出口對伺服器需求影響有限。

鑒於2023年伺服器供應鏈需求將較其他電子裝置穩健，投顧法人相對看好純CSP伺服器供應商，以及產品內容價值提升業者，首選緯穎、廣達（2382）、嘉澤、健策（3653）、金像電（2368）、雙鴻（3324）、奇鋐（3017）等七檔個股。

美國商務部 雲端服務 雙鴻 廣達 嘉澤 奇鋐 金像電

相關新聞

最壞情況已過 外資圈啟動電子股目標價調升潮

儘管電子產業近來利空連連，但外資圈如大摩、小摩、高盛、瑞信、野村等在重新審視產業面的前景後發現，整體大環境並不理想，不過...

台股收復萬三大關 留意美國期中選舉影響

有聯準會傳聲筒之稱的記者透露，聯準會可能將終端利率提高，導致美債殖利率與美元攀升，科技類股領軍下跌，但近期美股反彈過程中...

伺服器需求相對穩健 法人將七檔供應鏈列投資首選

微軟、亞馬遜等美國大型雲端服務業者（CSP），最新揭露本季、明年資本支出計畫成長力道優於預期，強調將持續投資伺服器等基礎...

六名高富帥網紅恐涉違法投資代操！金管會介入調查 最重罰5000萬

民眾檢舉有六名高富帥網紅，疑似違法替投資人做全委代操，金管會證期局副局長高晶萍說，的確有收到檢舉函，會依事證做查核，一旦...

美股利空逐步鈍化低檔震盪 法人：存股關注半導體、生技醫療、綠能

在加速升息衝擊下，美股已連跌3季，9月及10月更上演2002年以來最差表現。永豐金證券策略分析師陳泓睿表示，標普500指...

台股站上萬三 法人：亞股表現不俗支撐指數補漲

儘管美股週一收黑，台股終場仍站上萬三關卡。法人分析，美元指數、美國2年期公債殖利率逐漸脫離高點，亞洲股市表現不俗，為台股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。