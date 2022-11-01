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市場回檔搶便宜？投資台股ETF搶配息機會

經濟日報／ 記者王奐敏／即時報導

兆豐投信11月1日發布兆豐臺灣藍籌30ETF（00690）第一階段收益分配評價（評價日為10/31）結果公告，兆豐臺灣藍籌30ETF的每受益權單位數預估配息金額為新台幣2.4元，收益分配基準日為12月4日，將於12月27日發放配息。

根據過去配息表現統計，兆豐臺灣藍籌30ETF的歷年當期配息率落在2.47%~4.57%之間，歷年每單位配息金額落在新台幣0.66~1.12元之間；今年的每單位配息金額達新台幣2.4元，創下歷年來新高點。

兆豐臺灣藍籌30ETF基金研究團隊表示，目前景氣下行風險延續、個股輪動頻繁，建議不妨採用台股ETF作為切入市場的機會，如本檔基金追蹤指數進化，精選台股前30大成分股，聚焦成分股企業的財務能力，當市場多空盤整時，透過台股ETF爭取參與台股指數的長線行情，亦可望爭取息收的機會。

就技術分析觀察，台股市場各產業基本面尚未完全落底，建議可聚焦在市值大、公司獲利能力好、有持續性與股利穩健性的成分股上，作為切入台股市場的題材，例如挑選以藍籌股ETF為投資組合的兆豐臺灣藍籌30ETF。

兆豐投信進一步表示，基金配息率不代表報酬率，投資人在選擇ETF時，除了留意配息率與追蹤指數的殖利率有無差異之外，亦可留意ETF公布配息率後，市場大幅搶進可能使在外流通的受益權單位數增加，可能影響股息稀釋，投資人在布局台股ETF時不妨將上述條件納入評估依據。

ETF 配息 台股指數

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