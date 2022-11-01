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台股上漲87.46點 三大法人買超16.53億元
台股今（1）日開盤即向上走高，挑戰月線，終場收在13,037.21點，上漲87.46點，成交量縮至1,538.17億元；三大法人買超16.53億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超10.61億元，投信買超3.51億元，自營商買超（合計）23.63億元，其中自營商（自行買賣）買超16.52億元，自營商（避險）買超7.1億元。
今台積電（2330）收391.5元，小漲0.38%，聯發科（2454）收599元，漲幅1.53%，鴻海（2317）收101.5元，跌幅0.98%。高價股中，不斷電UPS大廠旭隼（6409）大漲超過8%，矽智財力旺、世芯-KY（3661）漲幅皆超過4%。電機機械類股指數漲幅1.94%，亞德客-KY（1590）漲幅逾4%，收770元，中興電（1513）大跌後反彈，收52.4元，華城（1519）、亞力（1514）漲幅逾2%。安控股漲勢強勁，昇銳（3128）、天鉞電（5251）、晶睿（3454）攻上漲停板，大盤收在13,037.21點，漲幅0.68%。
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