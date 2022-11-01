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台股量縮甩尾攻上萬三關卡 漲87點收13,037點

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導
台股示意圖。記者侯永全／攝影
台股示意圖。記者侯永全／攝影

台股今（1）日開低走高，由電子族群領漲大盤，帶動加權指數盤中攻上萬三大關，不過市場觀望氣氛濃厚，導致大盤午後漲點收斂。加權指數終場上漲87.46點，收13,037.21點，成交量1,538.17億元。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股近日走出落後補漲行情，盡管美股下跌，仍然不影響台股表現，看好跌深族群如：半導體、電動車、IC設計族群有望在近期延續反彈動能。

台積電（2330）今早接近10點時由黑翻紅，午後再度翻黑，並在平盤線附近來回表現，終場上漲1.5元，收391.5元，漲幅0.3%；聯發科（2454）雖然也在午後出現漲勢收斂，但今日終場仍然收漲1%，不受法說會利空消息影響。

高價股部分，旭隼（6409）表現強勁，終場收漲7%以上，力旺（3529）以半根漲停板居次，矽力-KY（6415）則收漲4%排第三；惟股王大立光（3008），譜瑞-KY（4966）和祥碩（5269）表現相對弱勢，終場下跌0.1～1.9%作收。

上市光電族群的晶睿（3454）攻上漲停板，群創（3481）、友達（2409）、元晶（6443）、台表科（6278）等股也強勢上漲，漲幅落在3～4%。

此外，今日中小型股成為反彈急先鋒，櫃買指數強勢收漲1%，其中，生醫指數強勢表態，上漲超過2%，生技醫療族群的生華科（6492），台生材（6649），佰研（3205）亮燈漲停，保瑞（6472）尾盤也甩尾攻上漲停板，此外還有生醫股王藥華藥（6446）、保瑞、合一（4743）上漲超過4%。

台股 漲停

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