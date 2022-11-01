櫃買成反彈急先鋒、生技強勢表態 三檔飆漲停

隨著台股迎來落後補漲行情，櫃買市場也受惠，今日櫃買指數強勢走揚，盤中攻上5日線與10日線，最高點達166.91點，未來有望持續挑戰攻上月線167.03點，盤面上，生技醫療指數表現亮眼，強勢上漲2.7%，最高點更一度收復月線。

今日櫃買生技醫療族群強勢表態，盤中有生華科（6492），台生材（6649），佰研（3205）攻上漲停板，其中，生華科受惠新藥題材加持，站上短期均線，也同步收復月線，KD指標同步向上攀升，股價表現強勁。

台生材也攻上30.55元，站穩在短期均線之上，更站上年線，未來有望持續挑戰收復半年線30.57元；佰研則站上短均線、月線以及年線，下一步將挑戰收復半年線43.71元。

除了上述三檔個股，還有保瑞（6472）盤中上漲7%，合一（4743），權值股藥華藥（6446），台微醫（6767）上漲4～5%；長聖（6712），中天（4128），杏國（4192），明基醫（4116）等股則上漲1～3%不等。