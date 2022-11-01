電子權值股領漲 台股攻上萬三 法人：跌勢已告一段落

台股今（1）日反彈動能延續，大盤走出落後補漲之勢，資金流向在電子族群占比逼近七成，盤面上主要由科技權值股領漲，帶動加權指數攻回萬三大關，法人表示，台股本波跌勢已經告一段落，惟成交量能仍然不足，大盤震盪再攻的可能性大。

國票投顧指出，美國科技股勁揚加上通膨有所改善，帶動美股大漲，也激勵台股展開反彈行情。觀察台股整體發展，指數回測多方缺口有撐，而且KD、MACD均形成轉折向上，訊號為近三周首度翻多，本波跌勢應已告一段落，有望展開反彈行。

國票投顧說，未來成交量能將是關鍵，指數連六日的量能不到2,000億元，暗示買盤較為觀望，不易出現連續漲勢，震盪再攻的可能性較大。建議投資人，不妨縮短交易周期，並鎖定技術面剛轉強的族群，例如：IP矽智財。

台積電（2330）今日早接近10點時由黑翻紅，盤中上漲2元左右，小漲0.6%；聯發科（2454）上漲動能持續，盤中上漲1%，重返600元大關，同時站穩在短期均線之上；惟鴻海（2317）相對弱勢，盤中在平盤之下小跌表現，跌幅落在0.9%附近。

半導體產業的立積（4968）盤中強漲6%左右，順德（2351）緊追在後，盤中漲幅達5%，矽力-KY（6415）也上漲超過4%；光電族群的晶睿（3454）持續上攻，盤中漲幅達7%，台表科（6278），群創（3481），友達（2409）等股也上漲3～4%。