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世界先進前3季EPS 7.81元 股價上漲逾2%

經濟日報／ 記者林思宇／台北即時報導

晶圓代工廠世界先進（5347）第3季營收下滑至133.28億元，達到財測高標，但季減12.89%。累計前3季稅後淨利128.01億元，每股純益7.81元。今（1）日股價最高到68.3元，上漲1.9元，漲幅逾2%。

受客戶調節庫存影響，產能利用率下滑，世界先進第3季毛利率降至45%，較第2季下滑4.97個百分點，稅後淨利38.23億元，季減21.76%，每股純益2.33元。

法人指出，由於終端消費性市場需求疲弱，世界先進第4季營運恐持續受客戶庫存調整影響。

世界先進今日下午舉行法說會，將有更近一步說明。

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