台股開盤下跌16點 台積電開盤下挫1.5元
台股今（1）日開盤下跌16.63點，開盤指數12,933.12點；台積電（2330）開盤下跌1.5元，開盤價388.5元。
群益投顧說，聯邦公開市場委員會(FOMC)前，若影響台股量能，恐不利短線大盤、權值股反彈空間。若無法克服月線反壓，後續又跌破3、12日線，不排除回測12,682。
台股若持續反彈要留意月均線反壓、FOMC可能有較大波動轉折。櫃買相對強代表中小型股買盤增溫，首選底部形成、站上月線的個股。
周一(10/31)美股四大指數收盤：道瓊指數下跌128.85點、跌幅0.39%，那斯達克指數下跌1.03%，標準500指數下跌0.75%，費半指數下跌2.02%。
第一金投顧表示，具有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者 Nick Timiraos 在新聞及電視採訪中表示，美國家庭仍有大量超額儲蓄，且債務占可支配所得比重大幅降低，而企業也利用過去兩年的低利率時期降低舉債成本，私部門對利率的敏感度降低；因此，聯準會可能需要更高的政策利率，並持續更久的時間。此外，雖然過度緊縮將導致經濟衰退，但過早放鬆政策將讓通膨居高不下，並帶來更嚴重的經濟下行。
三大法人周一集中市場合計買超75.2億元：外資及陸資(不含外資自營商)買超45.7億元，投信買超11億元，自營商(自行買賣)買超9億元，自營商(避險)買超9.4億元。
統一期貨說，外資周一期貨淨多單期貨淨多單增加2,216口至8,869口，十大特定法人買進3,917口。週選支撐與壓力區落在12,700至13,200點，P/C Ratio升至0.78，整體籌碼中性偏空看待。
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