11/1【早晨財經速解讀】道瓊10月上漲近14% 11月繼續光輝?大摩預計Fed轉鴿 有機會再寬鬆?鄭州疫情擴散 鴻海獨跌

美國股市周一走低，三大指數收窄10月強勁漲勢，債券殖利率攀升，投資人焦點再次轉回聯準會（Fed）本周的決策會議。

標普500指數下跌29.08點，至3,871.98點，跌幅0.7%；那斯達克綜合指數下跌114.31點，至10.988.15點，跌幅1%。道瓊工業指數下跌128.85點，至2732.95點，跌幅0.4%。道瓊工業指數本月上漲14%，為1976年以來最大單月漲幅。標普500指數攀升8%，那斯達克綜合指數漲3.9%。

大型科技股拖累標普500指數，而美國總統登將呼籲國會考慮課徵暴利稅的消息導致能源股表現拉鋸。

債券全面下售使得美國2年期債券殖利率漲到4.5%左右。市場反映Fed 本周升息75個基點，而交易員預料2022年最後一次會議升息50或75個基點的可能性各半。美國10年期公債殖利率從9月底的3.802%攀升至4.074%。

鴻海（2317）旗下富士康鄭州廠爆發工人「逃疫」撤離事件，為穩定員工，鄭州廠加發最高人民幣1,500元（約新台幣6,700元）的全勤獎金，同時調高時薪36%留人，預估四到五天後，廠區秩序可以逐步恢復正常。

鴻海董事長劉揚偉昨（31）日持續坐鎮台灣新北市土城總部督軍指揮，並透過電話、視訊調度鄭州園區各事業群，親自過問員工照護情況，確保廠區生產與員工的安全。

法人指出，若鴻海鄭州廠順利在四至五天後恢復正常秩序，iPhone生產受影響程度相當有限。鴻海昨天股價雖受鄭州廠事件而逆勢收黑，但終場僅小跌1.5元、收102.5元。

《河南日報》昨天報導，鄭州富士康園區發布通知表示，再過四、五天可以恢復正常秩序，員工每天正常出勤就可領獎金。報導引述富士康iDPBG事業群負責人的話指出，截至目前，鄭州園區並未發生重症感染現象，在官方的大力協助下，疫情整體可控。

為吸引員工留下來，鄭州園區自10月19日起，對正常出勤且符合防疫要求的所有員工發放每天人民幣50元的出勤激勵獎金，其中，iDPBG事業群10月26日至11月11日提高至每天人民幣100元，並給予最高人民幣1,500元的全勤激勵獎金。

彭博報導，鴻海也準備讓備用產能上線，並將員工時薪調高逾三分之一。知情人士說，鴻海正調升鄭州廠重要職務的薪水，相較於iPhone 14上個月開始生產初期，時薪調高36%、達約人民幣38元（約新台幣170元）。

另一方面，鴻海也持續強化鄭州廠防疫與員工福利，當地官方已調集各地市醫療力量進駐各宿舍區、隔離區、廠區等重要區域，確保員工醫療需求，目前廠區內相關物資供應充足。

同時，鄭州廠也改為「一人一快篩」，若發現快篩陽性，立即安排進行單管核酸測試，確認陽性反應則馬上送至政府醫療隔離點，藉此降低隔離人數以及員工恐慌。

隨著疫情好轉，鄭州園區從10月29日至11月1日期間，已逐步恢復堂食。目前更有四處餐廳已經恢復堂食，11月1日計劃再恢復四處。 目前能夠保障20萬人次免費的一日三餐。

https://youtu.be/scxmGdwTEiw