快訊

再增1人 南韓梨泰院踩踏事故死亡人數升至155人

永達停辦8年！中山大學擬租台糖校地「創首例」 教部點2關卡

貨輪彰化外海故障棄船 5人獲救送醫、12人漂流失蹤搜尋中

法人：台股下檔空間有限 基本面明年第1季落底

經濟日報／ 記者王奐敏／即時報導
台股示意圖。報系資料照／記者陳正興攝影
台股示意圖。報系資料照／記者陳正興攝影

加權指數10月31日上漲161點至12,949點，距離萬三大關僅一步之遙。法人認為，市場對於利率政策、貿易戰、科技禁令及中國清零政策等利空已持續反映，目前看來台股下檔空間應有限；接下來若依今明年第1季獲利預估數據推估，基本面的落底有望出現於明年第1季。

安聯投信台股團隊表示， 受到美國最新公布之財報好壞交錯影響，台股近期走勢仍相對震盪；進一步究其原因，可發現部分企業財報欠佳為受總經面放緩影響、反映經濟下修的狀況所致。

從基本面來看，安聯投信台股團隊表示， 目前市場對於消費性電子放緩狀況已達共識，但近期部份跡象顯示不景氣似開始延伸至數據中心等主題，而其他如伺服器族群的展望也部分開始受到企業考量景氣放緩、修正資本支出而壓抑。

通膨壓力上，安聯投信台股團隊表示，目前有關查到美國部分地區如紐約房租出現滑落跡象，由於房租在通膨與核心通膨中占比相對較重，未來可密切觀察後續通膨的緩解程度。

在投資建議上，安聯投信台股團隊表示，若依基本面落底、股市提前反應，以及明年第1季有望來到此波升息循環末期、股市已消化多數利空等面向考量，從今年底到明年第1季，對中長期投資人來說或有望成為相對較佳布局時機；布局主軸仍建議聚焦在具有市占率增加、滲透率提升、規格提升有望挹注毛利提升等機會。

台股 通膨 基本面

延伸閱讀

台股月線連2黑 法人：大盤有機會守住12600點區間

再站均線！三大法人同步買超75億 外資青睞這4檔

台股上漲161.33點 三大法人買超75.21億元

美股帶動台股漲161點收12,949點 台積電收漲10.5元

相關新聞

再站均線！三大法人同步買超75億 外資青睞這4檔

在美股強漲激勵下，台股今天大漲161點，收在12949點，收復12900點和短天期均線。外資今天大買群創、聯電、力積電和...

法人：台股下檔空間有限 基本面明年第1季落底

加權指數10月31日上漲161點至12,949點，距離萬三大關僅一步之遙。法人認為，市場對於利率政策、貿易戰、科技禁令及...

台股反彈要買還是賣？法人曝時間點看「持股部位」操作

台股今（31）日收在12,949.75點，上漲161.33點，10月雖下跌474.83點，但較9月大跌1,670.86點...

台股月線連2黑 法人：大盤有機會守住12600點區間

台積電和聯發科領軍電子股，台股今天勁揚，終場大漲161點，收在12949點，收復短期均線，但量縮連7個交易日不到新台幣2...

台股上漲161.33點 三大法人買超75.21億元

美股上週五開紅盤大漲，台股今（31）日開高，10點後指數拉高，終場收在12,949.75點，上漲161.33點，成交量1...

法說會後股價不同調 聯發科大漲但這檔卻跌停深鎖

多檔電子股上周五舉辦法說會，今（31）日股價表現不同調，聯發科（2454）展望保守，今年營收表現恐較原預期低，但是全年營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。