台股反彈要買還是賣？法人曝時間點看「持股部位」操作

台股今（31）日收在12,949.75點，上漲161.33點，10月雖下跌474.83點，但較9月大跌1,670.86點縮小，法人看好有望出現跌深反彈，但反彈幅度則仍有待觀察，操作上，應審視手上持股，逢反彈減碼相對弱勢股，另外，可以手上持股部位來採取不同操作，持股部位逾5成者，若反彈至月線之上宜調節，0持股或是存股族，包括台積電（2330）、超跌金融股，可以採金字塔方式往下買進。

美股上周五大漲，台股今日以12,862.37點開高，一度拉升至12,977.61點，終場收在12,949.75點，權值股台積電、聯發科（2454）、聯電（2303）等股領漲，半導體類股指數收漲2.69%，另外愛普*（6531）股價漲幅逾8%，其餘IP類股創意（3443）、晶心科（6533）也是大漲作收，台股月線連二黑，但10月跌幅3.54%，較9月跌幅11.07%大幅縮小。

美股上周五大漲，道瓊工業指數上周五大漲近828點，一連五周上漲，收在兩個月最高點，周線漲幅逾5%，截至上周五10月漲幅達14.4%，統計今年來的跌幅下降至不到10%；標普500指數兩周共上漲8.8%，是2020年11月以來最大兩周漲幅；聯準會將在本周四凌晨公布利率決策，多位官員暗示可能放緩升息步調，市場期盼Fed緩升息為美股反彈奠基。

美股上漲，台股今日反彈，法人認為，相較於美股及陸股以外的亞洲股市，台股的表現偏弱，在跌深反彈，加上短期均線糾結下，若能出現帶量反彈的築底表現，有助後續在補量後上攻月線。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，在台股今日反彈中，OTC漲勢並未明顯拉大，因此，台股雖然有望反彈，但是反彈幅度仍要觀察，在操作上，應審慎手上持股，在反彈時相對弱勢股應減碼，在短線反彈下，量價齊揚或是利空不跌的個股，有機會搶反彈。

證券分析師張陳浩表示，台股仍受美國升息造成利差擴大，新台幣貶值，資金外流等因素的影響，另外，值得注意的是來自壽險及金控公司的賣壓，為了保持資本適足率，在9月及10月出現賣股的情況，不過，預期這股賣壓已接近尾聲，台股11月可望出現反彈。

張陳浩說，美股已有營造期中選舉行情的感覺，台股近期則仍陷在反覆打底的情況，主要影響的因素有很多，處在目前這個時間點，操作上要有不同的策略，持股部位超過5成的投資人，在台股反彈至月線上時，宜調節持股，至於0持股的投資人，可以搶短線反彈，也可以往下布局存股。

不過，在標的上，張陳浩說，想搶反行情，看好已出現底型的IP矽智財股、ABF股等，至於想存股的人，包括台積電、超跌的金融股都可以採金字塔方式往下買進，金融股包括國泰金（2882）、富邦金（2881）、兆豐金（2886）等超跌股及殖利率高的玉山金（2884）等都可以留意。

張陳浩強調，現在這個時間點是存股族買進的時點，但要克服心理上的壓力，往下買，分批往下買，愈下跌買的愈多，要有被套的勇氣。