終端需求壓抑 外資券商看IC設計股展望分歧

終端需求壓抑，產業市況仍然波動，外資券商看IC設計股展望分歧，對於聯發科（2454）、譜瑞-KY（4966）、瑞昱（2379）等評價多空不一，IC產業前景仍待進一步釐清。

IC設計產業從今年第3季開始調整，依主要公司說法或市場普遍共識來看，產業約將花費三至四個季度才會接近庫存去化尾聲。近兩周多家IC設計公司陸續舉行法說會，市場投資人藉此機會重新調整個股評價。

聯發科法說會後，大和、麥格理、瑞銀、高盛、小摩給予「優於大盤」或「買進」評等，目標價有950~750元，野村、花旗、滙豐則給予「中立」評等，目標價675~530元，樂觀和保守看法皆有。

外資券商對於譜瑞-KY的評析同樣多空不一，麥格理、瑞信、大摩、野村給予「優於大盤」或「買進」評等，目標價有1,133~800元，高盛、小摩、滙豐則各給予「賣出」、「中立」、「減持」評等，目標價介於715~500元。

瑞昱獲野村、大和看多，各給予「買進」、「優於大盤」評等，目標價各為330元、300元，惟高盛、小摩、瑞信等則皆維持「中立」評等，目標價介於295~240元不等。