雙11來了！電商三雄迎戰 這兩檔強鎖漲停

電商年度最大檔期雙11將來臨，電商三雄都備好方案，準備大搶一波，挹注營運表現，台股今（31）日上漲，電商三雄也在雙11題材下大漲，富邦媒（8454）今年營收目標上看千億元，但今年來股價跌跌不休，早盤以438元開低後一度再下探至435元，之後急拉一路飆上漲停482.5元鎖死，東森（2614）則是開高後衝上漲停20.8元鎖死，網家（8044）雖一度亮燈漲停，但未鎖住。

電商三雄鎖定雙11大檔期火併，富邦媒投入上億元行銷預算，看好今年雙11入網站流量可創新高，業績和平日相比將倍數成長，今年全年營收要衝千億元；富邦媒第3季稅後純益7.56億元，季減9.1%、年增8.3%，為四季來低點，每股純益3.46元，累計今年前三季稅後純益24.1億，年增2.2%，每股純益11.05元。

富邦媒今日以438元開出，下跌1元，一度再下滑至435元，富邦媒去年9月17日曾寫下2,190元的天價，今年1月間盤中高點達1,780元，但今年以來股價一路走跌，統計從年初高點至今日盤中低點，跌幅已超過7成，市值大幅縮水；股價跌深，加上雙11題材，推升股價盤中翻紅，直飆上漲停482.5元鎖死。

東森深化東森幣各項應用，持續在網站上透過遊戲及購物金等刺激流量及業績，預估雙11全檔期業績將挑戰25億元。網家的PChome24h購物今年雙11停辦直播演唱會，改以直播代替，希望「還利於民」，帶動11月營收超越去年同期的56億元、再創新高。

東森早盤以19.2元開高，股價一路衝上漲停20.8元鎖死；網家以46.65元開高，也曾衝上漲停51.2元，但未鎖住，盤中雖有打開，但漲幅仍逾9%。