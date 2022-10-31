紡織纖維族群具利多題材 三陽實業早盤股價強勢

今（31）日隨著大盤反彈，紡織纖維族群也有個股相繼表態，加上時序入冬、產業旺季在即，也促使相關概念股交出亮眼表現。

市場分析師表示，歐洲今年冬季受到政治角力因素影響煤氣運輸，預期對衣物需求將增加，紡織纖維族群具有利多題材，營收表現有望受惠，也帶動股價緩步走揚。

今日盤中，紡織纖維族群的廣越（4438）強漲近4%，業旺，利勤（4426），遠東新（1402）等股則上漲1～3%，另外，三陽實業（1472）早盤強勢拉出半根漲停板，不過在11點半左右突然拉回盤整，漲幅下滑至0.5%。

雖然紡織纖維盤中有多檔個股表態，但雙巨頭儒鴻（1476），聚陽（1477）卻雙雙下跌，盤中跌幅分別落在0.5%和0.2%。

觀察今日強勢的三陽實業近期營收表現，9月合併營收1.41億元，月增251.4%，年增14.7%，累計今年前三季合併營收達6.95億元，較去年同期增加57%，投資人不妨伺機進行布局。