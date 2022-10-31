永豐投顧：大盤屬L型打底 少量分散布局

永豐投顧說，目前等待趨勢落底，大盤屬L型打底，長線持有者，少量分散布局。

永豐投顧表示，加權指數已跌落5年線之下，自2009年以後，台股跌破五年線(目前約在13,096點)機率為14%，而跌破10年線（目前約在11,023點）的機率為2％；反過來說，跌破5年線買進股票的勝率約為八成，10年線買進股票的勝率高達98％。故在5年線與10年線之間，是可逢低布局的良機，只是基本面及技術面尚未達最佳狀況。

自2000年以來，僅有2000年網絡泡沫與2008年金融海嘯，台股下跌幅度在5,000點以上，時間也長達一年以上，這與今年的表現相近，可為參照。網路泡沫與金融海嘯的狀況則是空頭延續時間長，KD一路被摜壓到20以下，在超賣區才有轉折。如果依照這樣的規律，台股目前月D為26以上，K為14，空方走至極盡之處，只能等待。

跌破5年線買進股票的勝率約為8成，惟以升息循環、技術指標月KD修正及產業落底情況而論，皆未達接近的時間點，以過往升息循環來看，在停止升息後，股市才走出陰霾拉出長紅走勢，以目前Fed官員談話研判至明年2月可能才是升息的尾端。

以台股產業獲利來看，受基期之故，第1季衰退幅度最大，以股市提前消化利空反應來看，落底的時間點約莫在明年1、2月間，故在此仍在築底期間，績優股可逢利空重挫時，分量分時布局。擇股以低庫存的族群為主，如車用電子、伺服器及遭晶片禁售令而急挫的晶圓代工、矽智財股等。