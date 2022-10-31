富邦期貨：技術面顯示 台股面臨萬三與月線雙重壓力

蘋果與英特爾最新財報，營收與獲利皆優於市場預期，股價分別飆漲 7.56% 及 10.66%，利多為市場情緒帶來提振，加上美國 9 月 PCE 物價及核心 PCE 物價指數年增率皆略低於市場預期，顯示通膨有放緩跡象，上周五(28日)美股四大指數開高走高，科技股勁揚，道瓊上漲 828 點，標普升近 2.5%，那指大漲逾 2.8%，費半勁揚約 4%。

FED 將於台灣時間 11月3日公布利率決議，市場預估將連續第四度升息3碼，但經濟衰退隱憂也讓聯準會官員開始釋出談論放慢升息步伐的訊號，帶動近期股市及債市的反彈；不過，短線聯準會致力於抑制通膨的決心持續未變，加上台股量能萎縮，追價買盤乏力，技術面也顯示台股面臨萬三與月線雙重壓力，投資人操作仍宜適時以期貨、選擇權避險。（富邦期貨/提供） 散戶小台籌碼分析