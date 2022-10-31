10/31【早晨財經速解讀】蘋果大漲7％ 道瓊狂飆800點 美股中期反彈持續 唯獨台股疲憊？英特爾下調資本支出 壞消息就是好消息？

美國聯準會（Fed）本周預料將第四度升息3碼，並且可能暗示12月升息2碼。高盛經濟學者預測，Fed的利率於2023年第1季到頂，升抵4.75%~5%，比Fed本身的預測還高出1碼。

Fed將在台北時間11月3日凌晨2時公布利率決策，預料將升息3碼，提高基準利率區間至3.75%~4%。彭博資訊經濟學者認為，Fed主席鮑爾將暗示12月的升息幅度可能縮小到2碼，但須避免讓各界覺得政策即將「轉向」，澄清這未必代表這波升息循環的終點利率會降低。

高盛預估，Fed將在12月升2碼，明年2月及3月各升1碼，利率區間將在明年3月的4.75%~5%觸頂，這也與其他經濟學者的預測相同，也就是Fed在12月公布的利率點狀圖預料將顯示，最終利率為5%，比9月預測高出1碼左右。

美股上周五（28日）報復性大漲，加上台指期夜盤同步勁揚，配合今年以來，台股融資減幅逾四成、超過台股跌幅，在籌碼面漸轉沈澱下，法人預期台股短線有機會落後補漲，甚至不排除行情本周有機會上探月線大關。

第一金投顧董事長陳奕光指出，美國聯準會（Fed）本周四凌晨將宣布最新利率決議，且蘋果和英特爾股價上周五大漲，帶動美股四大指數大漲2.4%至3.9%，並連動台指期夜盤勁揚158點。

以波段低點來看，包括道瓊、標普、日、德、韓等主要國家市場都已有二位數或中高個位數的反彈幅度，但台股卻僅約2%，顯示大盤本波表現已明顯落後國際股市，後續行情頗具落後補漲追趕漲幅的契機。