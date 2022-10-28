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蘋果財報憂喜參半 法人看好這四檔供應鏈
蘋果（Apple）公布上季財報憂喜參半，且未揭露本季展望，大型本國投顧最新報告看好iPhone 14熱銷帶動營收成長的臻鼎-KY（4958）、台光電（2383）、華通（2313）等三檔PCB股，以及MacBook觸控面板模組及背光模組供應商GIS-KY（6456）。
蘋果上季營收901億美元，稅後純益207億美元，稀釋後每股盈餘1.29美元，符合市場預期，其中，Mac營收優於預期、iPhone符合預期，但iPad、服務等營收則低於預期。
基於全球通膨及經濟趨緩等不確定性，蘋果未提供本季財測，但預估營收成長幅度將低於上一季的年增8%，毛利率介於42.5%至43.5%，優於上季42.3%，主要從安卓陣營轉移到iOS系統的人數持續增加。
投顧法人指出，全球通膨影響消費性商品購買力，但蘋果高價產品剛性需求仍高，新產品iPhone 14 Pro系列、Apple Watch、AirPods Pro2銷售熱絡，低階iPhone 14 Plus較差，預估蘋果分別下修上季、本季訂單量約500萬至700萬、300萬支，將衝擊後續動能。
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