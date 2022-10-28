外資今賣超111.27億元 這檔賣最多

台股今（28）日收12,788.42點，下跌137.95點，外資終止連二買轉為賣超111.27億元，統計賣超前十大個股發現，群創（3481）居外資賣超個股冠軍，單日遭外資賣超31,988張，其次是賣超台積電（2330）11,961張。

台股早盤以12,874.83點開出，台積電、聯電（2303）、聯發科（2454）等權值股下跌，航運股、汽車股跌幅都超過2%，指數在收盤前半小時一度下滑至12,723.98點，終場收在12,788.42點，跌幅1.07%，三大法人合計賣超116.46億元，外資賣超111.27億元，投信買超18.07億元，自營商賣超（合計）23.27億元。

統計外資今日賣超前十大個股依序是群創、台積電、陽明（2609）、聯電、長榮航（2618）、元大高股息（0056）、台泥（1101）、國泰智能電動車、長榮、旺宏（2337）等；外資賣超前十大中，面板、晶圓代工雙雄、貨櫃、航空股都入列。

群創第3季大虧，今日收在11.8元，下跌0.65元，跌幅5.22%，統計外資賣超31,988張，終止連二買，投信賣超16張，連三賣，自營商賣超780張，合計三大法人賣超32,784張，外資對面板雙虎今日不同調，友達（2409）獲外資買超4,551張，連二買，投信買超1,447張，自營商賣超898張，合計三大法人買超5,100張，終場收在17.2元，下跌0.2元，跌幅1.14%。

台積電今日收在379.5元，下跌6元，跌幅1.55%，外資賣超11,961張，終止連二買，投信買超740張，自營商賣超350張，合計三大法人賣超11,571張；聯電收38.3元，下跌0.95元，跌幅2.42%，外資今日賣超9,853張，投信賣超3,908張，自營商賣超1,827張，合計三大法人賣超15,588張。