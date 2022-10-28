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股匯雙殺 外資逆勢買超最愛這十檔

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導
圖為兆豐金控旗下兆豐銀行。示意圖／記者林俊良攝影
圖為兆豐金控旗下兆豐銀行。示意圖／記者林俊良攝影

台股今（28）日收12,788.42點，下跌137.95點，三大法人中僅投信買超，外資則是賣超111.27億元，新台幣在連2升後回貶，股匯雙殺下，逆勢獲得外資買超青睞的個股中，單日買超前兩大都是ETF，另外，ABF載板、面板、金融股也是外資鍾愛的買超股。

台股早盤以12,874.83點開出，台積電（2330）、聯電（2303）、聯發科（2454）等權值股下跌，航運股、汽車股跌幅都超過2%，指數在收盤前半小時一度下滑至12,723.98點，終場收在12,788.42點，跌幅1.07%，本周指數下跌30.78點，跌幅0.24%，周線連三跌。

三大法人今日合計賣超116.46億元，外資賣超111.27億元，投信買超18.07億元，自營商賣超（合計）23.27億元，僅投信買超，外資及自營商都是賣超；不過，在外資再轉為賣超下，買超個股冠亞軍為兩檔ETF股。

統計外資今日買超前十大個股依序是，元大台灣50反1（00632R）、元大滬深300正2（00637L）、欣興（3037）、友達（2409）、新光金（2888）、兆豐金（2886）、台玻（1802）、永豐金（2890）、金寶（2312）、富邦越南（00885）等；外資買超前十大中， ETF及金融股各占3檔；欣興居外資買超第三名，單日買超10,164張，友達也獲外資買超4,551張。

外資 個股

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