台股量縮觀望氣氛重 跌137點收12,788點

台股今（28）日開低走低，傳產、半導體族群早盤還有個股相繼表態，午後卻出現漲勢收斂，更加壓低台股大盤表現，台積電（2330）午後的跌點也擴大，導致台股表現無力。加權指數終場下跌137.95點，收12,788.42點，成交量 1,727.3億元。

台新投顧副總經理黃文清表示，由於下周台股將陸續有企業召開法說會，加上美國科技股財報慢慢釋出、美國聯準會即將再度升息，造成台股今日觀望氣氛重，大盤拉回築底，預期下周在美國聯準會公布利率決策之前，台股有望利空出盡，迎來波段反彈。

台積電終場下跌6點，收379.5點，跌幅落在2%左右，聯發科（2454），力積電，聯電（2303），旺宏（2337）等股也下跌2～4%；鴻海（2317）和台達電（2308）在午後也由紅翻黑，終場小跌1%以內作收。

高價股中，信驊（5274），力旺（3529）今日表現續強，盤中雖有漲勢收斂，但仍維持在平盤之上表現，終場小漲1%作收，惟亞德客-KY（1590）漲勢相對強勁，終場漲幅達2%以上；譜瑞-KY（4966），AES-KY，祥碩（5269），矽力-KY（6415）則下跌1～4%不等。

IP矽智財族群的創意（3443）和通佳，午後從漲停價滑落，但終場仍然收漲在9%以上，智原（3035），日月光投控（3711），新唐（4919）等股也出現漲點收斂，但仍然上漲超過1%作收。

傳產族群中的航運業賣壓沉重，貨櫃三雄長榮（2603），陽明（2609），萬海（2615）終場下跌2～3%，航空雙雄華航（2610），長榮航（2618）則兩樣情，華航下跌1%，長榮航則力守在平盤之上小漲作收，此外還有建新國際（8367）上漲超過2%，宅配通也持續在平盤之上表現。