景氣燈號轉黃藍燈台股基本面警訊？ 黃天牧：上市櫃營收仍穩健

國發會公布昨發布9月景氣燈號，亮出2年多來首顆黃藍燈，離代表景氣低迷的藍燈只差1分，代表景氣轉向。台股在連兩天上漲後今拉回盤整，加權指數在1萬2800點到1萬2700點之間震盪。金管會主委黃天牧今表示，將密切關注景氣燈號後續變化，但以上市櫃營收來看，台股基本面仍非常好。

黃天牧今出席「2022台北金融科技展」，他會中受訪表示，台股的成交量目前還有1700多億元，殖利率還有5.34％、本益比約9.4倍，上市櫃公司營收9月底也較去年同期增加10%，顯示台股基本面仍有撐。

但國發會公布的9月景氣燈號亮出2年多來首顆「黃藍燈」，台股基本面還有撐嗎？黃天牧說，金管會對於國發會公布的景氣燈號非常重視，但目前為止上市櫃公司營收來說，還算是穩健、亮眼，後續還要密切觀察。

黃天牧也提醒投資人，現在台股短期碰到升息、通膨的挑戰，「這只是過渡期」，中長期來看台股基本面仍然非常好，提醒投資人審慎選股、注意風險。