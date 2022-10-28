布局價值股領息為上策 大華優利高填息30擁高填息力

美國財報爆雷引發美股上沖下洗，使得台股雖然有金管會擴大限空令加持，個股震盪仍相對劇烈。大華優利高填息30擬定經理人鄭翰紘表示，目前位於景氣循環末段，成長股表現相對不振，建議投資人透過價值型投資，挑選穩健配發股利的企業，降低投資組合的震盪。

鄭翰紘表示，金管會過去曾經實施過四次禁空令，包括1998年亞洲金融風暴（平盤下禁放空）、2008年金融海嘯（150檔平盤禁放空）、2015年大陸股市崩盤（平盤下全面禁放空）及2020年新冠肺炎疫情衝擊，10月21日宣布的是第5次，最近這2次的禁空令，都是個股跌幅達3.5%者，隔日不得放空。然在投資人信心動搖的情況下，禁空令反而讓現貨直接賣出，指數與股價雙雙遭到衝擊。

鄭翰紘表示，美國財報周目前公布結果顯示，業績受到升息影響重大，因此讓市場預期美國聯準會接下來的升息腳步可能放緩。然而，在升息腳步未到可預期的範圍前，美國科技股可能還不到進場時間。而此看法延伸至台股亦然，他認為，目前台股中的航運與金融對負面消息已逐步消化，但電子類股看來還在需要一段時間反應；加上近期台股龍頭大廠呼籲員工休假，也被視為負面消息。因此建議投資人，此時若想讓資產受到較小波動，應避免成長股，配置於股價相對穩健，甚至有配發股息的企業。

鄭翰紘說，統計至今年8月31日，過去五年台灣加權指數的總報酬率為71%，其中有29%為配息再投入貢獻。而00918大華優利高填息30所追蹤指數：特選台灣優選股利高填息30指數，含息報酬率為75%，其中股價漲幅約26%，其餘的49%則為配息再投入的貢獻。若以近一年的指數表現來看，價格報酬率為-8.63%，但因股利報酬率來到8.37%，因此總報酬率不算太慘。換句話說，在目前股價難有成長的情況下，股利為最值得期待的正報酬來源。

台灣首檔以高填息為指數選股邏輯的ETF：大華優利高填息30，代號00918，將於11月1日(周二)開始隆重募集，鄭翰紘表示，目前台股評價面誘人，且價值股基本面穩健，投資人不妨即刻布局，掌握由股利帶來的長期報酬。