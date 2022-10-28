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台股拉回盤整 科技權值股回檔整理影響大盤表現

經濟日報／ 記者黃婉軒／即時報導

台股經過前兩日的漲多，今（28）日拉回盤整，盤中在12,807.35點～12,891.38點區間起伏，台積電（2330）等科技權值股回檔整理影響大盤表現，盤面上，各族群僅個股表現佳。

群益投顧指出，台股多頭近日轉守為攻，企圖扭轉空頭格局，技術面重新回到中性位置，預估指數區間落在12,700～13,200點。建議投資人，以盤面短多熱門股，沿短期均線低進高出，酌量進場搶短操作。

台積電今日盤中在378.5～382元區間起伏，盤中跌幅落在1%左右，聯發科（2454），聯電（2303），力積電，旺宏（2337）等股也賣壓沉重，盤中跌幅落在2～3%；惟台達電（2308），鴻海（2317）表現相對有撐，盤中持續在平盤以上表現。

高價股的信驊（5274）和力旺（3529）表現續強，盤中上漲1～2%，此外還有世芯-KY（3661），亞德客-KY（1590）上漲2～3%；不過股王大立光（3008），譜瑞-KY（4966），旭隼（6409）等股則下跌1%左右。

ABF載板三雄盤中持續表態，欣興（3037）盤中由黑翻紅，漲幅達2%居冠，股價站穩在5日線、10日線、月線之上，KD指標有黃金交叉之勢，股價來到123.5元；南電（8046），景碩（3189）則分別上漲1.6%和0.9%。

另外留意上市半導體族群，今日創意（3443），通佳均表現強悍，盤中雙雙亮燈漲停，創意股價來到470.5元，站上5日線和10日線，通佳則漲至近月高點54.4元，股價站上5日線、10日線及月線；此外還有智原（3035），晶心科（6533），新唐（4919）等股，盤中漲幅落在1～3%。

台積電

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