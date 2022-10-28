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泰福-KY擬減資逾6成 拖累股價重挫拉出第二根跌停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

泰福-KY（6541）董事會通過擬辦理減資彌補虧損，減資金額23.5億元，減資幅度達66.66666667%，減資後股本將降至11.75億元，預計明年第1季完成減資，另外，在減資後將再辦理增資，減資消息衝擊股價進一步重挫，今（28）跳空以跌停32.7元開出後鎖死，連續拉出第2根跌停，創2020年4月來的低價。

泰福-KY在26日董事會中通過減資後再增資等案，為健全財務結構及彌補累積虧損，擬減資23.5億元，消除股份2.35億股，預計12月13日召開股東會決議；另外，因應後續的研發所需，減資後將再辦理增資，總股數合計不超過6,000萬股，將在適當時機辦理國內現金增資發行普通股或以私募方式辦理現金增資發行普通股，擇一或二者搭配方式，一次或分次辦理，以籌措長期資金。

泰福-KY股價由6月底73.3元高點走跌以來，昨日因減資消息重挫至跌停，今日仍是跌停深鎖，早盤以32.7元跌停開出後鎖死，跌停及市價排隊賣單超過7,000張，股價下滑至2020年4月以來的低點。

減資 跌停 增資

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