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用景氣燈號操作股市 他舉0050為例：「這顏色」就是賣出訊號！

聯合新聞網／ 王倚隆
國發會27日公布九月景氣對策信號，分數「斷崖式」暴跌6分降到17分。本報資料照
國發會27日公布九月景氣對策信號，分數「斷崖式」暴跌6分降到17分。本報資料照

最簡單的台股長線投資方法在這裡

國發會公布九月景氣對策信號綜合分數為17分，一口氣比上個月大減6分，創下自2019年3月以來的新低點，也是2020年8月以來首見黃藍燈，只差1分就會亮出藍燈了。

景氣對策信號一共由九個項目構成，這次包括工業生產指數、非農業部門就業人數、製造業銷售量指數及製造業營業氣候測驗點，都領先從黃藍燈變為藍燈了；至於海關出口值、機械及電機設備進口值、批發、零售及餐飲業營業額則是分數各減少一分，由黃紅燈衰退爲綠燈，九項指標通通都是出現景氣降溫的情況。

紅燈停、綠燈行，這個我想大家都有聽過？但在投資市場上面，如果您問我，可不可以也看燈號來長期投資台股？答案就是：紅燈轉黃紅燈停、藍燈行。

去年11月還有今年的1月，二度見到這次景氣循環由紅燈轉為黃紅燈，這就代表景氣開始循環往下了。若以元大台灣50（0050）這檔很多人作為長期投資台股的ETF為對照說明，當時價格大約落在142至152元左右，這幾乎已經是歷史高點的差不多位置了；由此可見，把握從紅燈轉為黃紅燈的賣出訊號，是景氣對策信號非常重要的操作，甚至抓到高點賣出的能力，也不會比技術分析差太多

藍燈代表的意義則是景氣最差的時候，很多人可能會認為，景氣最差的時候就代表股市會表現不好，千萬別投資股票。若是從長線投資的角度來看，那其實是大錯特錯的！因為長線投資有的是時間等待，看的是長期的獲利，也就是要盡量在景氣最差的時候，股市來到低點的時候，勇敢的進場分批布局，等待長線有一日股價再度回到它應有的合理價格與價值。

同樣舉例0050來看看最近一次景氣燈號循環，2018年12月亮出藍燈，當時0050的價格大約在73元左右；一直到2021年2月首度亮出紅燈，這時候0050已經來到140元了，一次大的景氣循環，就已經讓0050在短短二年左右的時候，飆升將近一倍！

因此如果要從景氣對策訊號來做台股長線投資，就應該要把藍燈與黃藍燈看成是「長線」分批慢慢進場的重要訊號，您要做的就是很有耐心等待景氣循環往上的到來，因為真的不知道要等多長時間才會反轉但只要等到開始轉為綠燈，甚至一路往黃紅燈還有紅燈去挺進的時候，您很有機會就是快樂數錢了。

◎內容已獲 王董的大盤籌碼 授權，原文出處於此

0050元大台灣50 ETF 台股 景氣燈號

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